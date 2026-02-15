«Les joueurs s'affolent» : Du jamais vu à l'OM, «ça chauffe» avec un proche de Benatia !

Axel Cornic

Un peu plus d’un an après sa nomination officielle au poste de directeur sportif, Medhi Benatia a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille ce dimanche, par le biais de ses réseaux sociaux. Un coup dur pour le projet marseillais, qui a déjà perdu Roberto De Zerbi, mais qui pourrait bientôt avoir un autre dossier délicat à gérer en interne.

Entre projet de trois ans et un avenir à la Diego Simeone pour Roberto De Zerbi, l’OM a multiplié les annonces sur l’avenir du club. Mais cette communication semble finalement partir en éclats, puisque le projet marseillais est allé droit dans le mur. Plus d’entraineur, plus de directeur sportif et surtout des problèmes à tous les étages, qui ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

Il veut envoyer son «pote» à l'OM après sa démission, «c'est incompréhensible» https://t.co/RcJgnNVnZN — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Ali Zarrak agace à l’OM En marge du départ de Medhi Benatia, La Provence se penche en effet sur le cas d’Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve de l’OM. Ce dernier se serait souvent présenté comme le bras droit du désormais ancien directeur sportif et maintenant qu’il n’est plus là, son avenir au club pourrait bien s’écrire en pointillés. Surtout qu’il ne semble pas avoir que des amis en interne, avec un comportement qui est souvent pointé du doigt.