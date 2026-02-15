Medhi Benatia quitte l'OM : «Il en a marre», les raisons de son départ sont annoncées sur Canal +

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé sa démission de l'OM. Le club traverse une période très difficile en ce moment mais restait en course pour bien figurer au classement de Ligue 1 cette saison et pour ajouter éventuellement un titre à son palmarès en Coupe de France. Mais Benatia n'a pas eu la force d'affronter cette fin de saison.

Conseiller sportif du club d'abord à son arrivée en 2023, Medhi Benatia occupait le rôle de directeur sportif de l'OM depuis janvier 2025. L'ancien défenseur a fini par jeter l'éponge alors que le club est en plein dans la tourmente après sa terrible défaite face au PSG et le nouveau match nul frustrant contre Strasbourg au Vélodrome. Des explications sont données.

Medhi Benatia épuisé par son rôle à l'OM ? Directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia n'a pas eu besoin de prouver son engagement total pour le club ces derniers mois. Le dirigeant de 38 ans s'est beaucoup investi pour porter le projet marseillais le plus haut possible et ses efforts n'auraient pas été mis assez en valeur selon lui. « La démission de Medhi Benatia ? On a cherché à se renseigner un petit peu pour connaitre les raisons de son départ. En fait, il en a marre, tout simplement. Il considère que son bilan n'a pas été respecté à sa juste valeur, que quand il est arrivé à Marseille en tant que conseiller, Marseille était 14ème au classement, que depuis il y a eu une qualification en Ligue des Champions, que les objectifs en cours n'étaient pas totalement perdus, parce que pour l'instant la dynamique est très défavorable, mais ce n'est pas encore mort, et qu'il est responsable de tout, qu'il est lassé, malheureux dans son travail, donc il s'est dit qu'il valait mieux partir » déclare Bertrand Latour dans le Canal Football Club.