Medhi Benatia quitte l'OM : «Il en a marre», les raisons de son départ sont annoncées sur Canal +

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé sa démission de l'OM. Le club traverse une période très difficile en ce moment mais restait en course pour bien figurer au classement de Ligue 1 cette saison et pour ajouter éventuellement un titre à son palmarès en Coupe de France. Mais Benatia n'a pas eu la force d'affronter cette fin de saison.
Conseiller sportif du club d'abord à son arrivée en 2023, Medhi Benatia occupait le rôle de directeur sportif de l'OM depuis janvier 2025. L'ancien défenseur a fini par jeter l'éponge alors que le club est en plein dans la tourmente après sa terrible défaite face au PSG et le nouveau match nul frustrant contre Strasbourg au Vélodrome. Des explications sont données.
Medhi Benatia épuisé par son rôle à l'OM ?
Directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia n'a pas eu besoin de prouver son engagement total pour le club ces derniers mois. Le dirigeant de 38 ans s'est beaucoup investi pour porter le projet marseillais le plus haut possible et ses efforts n'auraient pas été mis assez en valeur selon lui. « La démission de Medhi Benatia ? On a cherché à se renseigner un petit peu pour connaitre les raisons de son départ. En fait, il en a marre, tout simplement. Il considère que son bilan n'a pas été respecté à sa juste valeur, que quand il est arrivé à Marseille en tant que conseiller, Marseille était 14ème au classement, que depuis il y a eu une qualification en Ligue des Champions, que les objectifs en cours n'étaient pas totalement perdus, parce que pour l'instant la dynamique est très défavorable, mais ce n'est pas encore mort, et qu'il est responsable de tout, qu'il est lassé, malheureux dans son travail, donc il s'est dit qu'il valait mieux partir » déclare Bertrand Latour dans le Canal Football Club.
Benatia a bien réussi à redresser l'OM
Arrivé en pleine période de crise, Medhi Benatia a réussi à s'illustrer avec l'OM durant ces 2 ans et demi de collaboration et il a peut-être senti que ses efforts n'étaient pas assez mis en valeur. Le bilan financier du club était en tout cas très satisfaisant. « Il estime aussi que son bilan financier est bon. Ce qui me revient, c'est qu'il insiste sur le fait qu'il ait acheté pour 250M€ depuis qu'il est là, et qu'ils ont vendu pour 255M€. Il n'a pas mis en péril financièrement le club, ce qui est l'un des reproches qui a été fait notamment à Longoria. Il y a des forces au club qui provoque une inertie, qui ont fini par le lasser. Si c'est plutôt des tensions en interne, une impression qu'il n'est pas suivi en interne ? Oui. Le public ne l'a pas spécialement ciblé ? Il n'a pas été ciblé par les banderoles hier (samedi), contrairement à Frank McCourt, à Pablo Longoria et à certains joueurs » poursuit Bertrand Latour.