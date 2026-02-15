Il veut envoyer son «pote» à l'OM après sa démission, «c'est incompréhensible»

Axel Cornic

Quelques jours après Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui quitte l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif nommé en janvier 2025 a annoncé son départ ce dimanche, via les réseaux sociaux, aggravant un peu plus la crise qui fait rage au sein du club phocéen. Mais ce choix soulève surtout énormément de questions.

Il ne manquait plus que ça. Après un nouveau résultat sportif très décevant avec le nul concédé à domicile contre Strasbourg (2-2), Medhi Benatia a fait ses adieux à l’OM. Le directeur sportif quitte ainsi le projet marseillais, quelques temps après la mise à l’écart de l’entraineur Roberto De Zerbi.

« Il annonce avoir démissionné le 9 février mais alors pourquoi négocie-t'il l'arrivée de Beye ? » Evidemment, cette annonce inattendue a fait énormément réagir ce dimanche, mais certains observateurs se posent surtout des questions sur le timing. « Le départ de Benatia rajoute du flou au flou. Il annonce avoir démissionné le 9 février mais alors pourquoi négocie-t'il l'arrivée de Beye ? » a lancé Florian Gazan, via son compte X. « Ou alors Longoria a mis son véto, lui qui préfère les coachs étrangers ? C'est aussi incompréhensible que certaines compos de De Zerbi ».