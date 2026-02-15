«L'OM explose» : Daniel Riolo propose de recruter de nouveaux patrons, «qui demandent le départ de tout le monde»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a vu son directeur sportif Medhi Benatia annoncer officiellement sa démission. Le club de la cité phocéenne est en grande difficulté en ce moment et les supporters n'ont pas hésité à témoigner leur colère au Vélodrome samedi, lors du match nul contre Strasbourg (2-2).

Ce dimanche, les supporters marseillais ont eu la mauvaise surprise de découvrir la démission de Medhi Benatia du club. Le directeur sportif, en place à ce poste depuis janvier 2025, avait rejoint le staff olympien dès 2023. Malgré son profond attachement pour le club de la cité phocéenne, il ne continuera pas l'aventure. Forcément les réactions sont multiples, à commencer par Daniel Riolo qui a eu une idée pour reprendre les rênes du club.

L'OM en pleine crise Déjà en difficulté ces dernières semaines en raison des prestations décevantes sur le terrain, l'OM vient de subir sa plus large défaite dans un Classique face au PSG et les scénarios frustrants ne cessent de se répéter également. En effet, face à Strasbourg, le club a encore gaspillé une avance de 2 buts en concédant un penalty dans le temps additionnel. Mais malgré tout, la situation n'était pas si dramatique. « 4e de L1 et encore qualifié en Coupe de France, l’OM explose … incompréhensible ! » glisse Daniel Riolo sur son compte X.