Ces hommes qui ont fui l’OM pour une raison inattendue : «Ils ont peur»

En pleine crise après le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, officialisé mercredi, l’OM a vu son directeur du football, Medhi Benatia, lui aussi quitter le club, comme il l’a annoncé dimanche. Un ancien joueur passé par Marseille a tenté d’expliquer la pression ambiante à Marseille, assurant que beaucoup avaient refusé d’y venir car « ils ont peur ».

Une semaine après la gifle reçue au Parc des Princes (5-0) et quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM recevait Strasbourg samedi au Vélodrome. Une rencontre qui s’est tenue dans un contexte très tendu à Marseille et que les Olympiens ont laissé échapper (2-2). Alors qu’ils menaient de deux buts, ils ont été rejoints dans les derniers instants de la rencontre à la suite d’un penalty transformé par Joaquin Panichelli.

Benatia quitte l’OM : Les vraies raisons de son départ ont fuité ? https://t.co/l7NGGLT1TI — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Même quand on gagne, on joue avec la peur » Au lendemain de cette rencontre, Medhi Benatia a annoncé sur ses réseaux sociaux sa décision de quitter l’OM, qui n’a donc désormais plus d’entraîneur, ni de directeur du football et s’enfonce plus que jamais dans la crise. Un contexte qu’Adil Rami, passé par Marseille entre 2015 et 2017, connait bien et sur lequel il s’est exprimé dimanche soir sur le plateau de Ligue 1+.