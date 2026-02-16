«Des choses de cour de récréation» : Le problème «d'ego» de ce dirigeant de l'OM !

Amadou Diawara

La semaine dernière, l'OM a perdu à la fois Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Alors que le club est en pleine crise de résultats, Romain Molina estime qu'il n'y a pas vraiment de problème à Marseille. D'après le journaliste français, l'OM se met en difficulté tout seul, notamment parce que l'un des ses dirigeants à un souci d'ego.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

«Le problème numéro un, c'est de l'ego» « Vous avez quoi comme problème à l'OM ? Il y en a, mais franchement, on a vu bien pire hein. Vraiment, le problème numéro un, ce sont des choses de cour de récréation, c'est de l'ego. C'est que Longoria, il n'est pas assez sur l'affiche. Et là, c'est peut-être de la faute de Benatia. Mais on avait déjà parlé de cette relation entre Benatia - ou les gens de Benatia - et Foot Mercato, qui a posé problème dans tout le milieu du football, à force de trop donner à manger, même à l'intérieur du club, ça a été une réalité, et sans doute qu'il a voulu trop changer de choses et trop vite, c'est aussi une réalité. Après, c'était peut-être aussi une nécessité, parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'était le club med », a déclaré Romain Molina dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube.