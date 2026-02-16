«C'est un choix que je redoutais» : Avant de signer à l'OM, un international français prend peur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Signer à l'OM représente toujours quelque chose de particulier pour les joueurs, surtout lorsque l'on est originaire de la région. Ce fut le cas pour plusieurs joueurs, qui n'ont toutefois pas tous connu la réussite. Mais l'un d'entre eux peut sa targuer d'avoir marquer les esprits, tout en ayant eu assez peur au moment de sa signature.

Revenir dans sa région natale est toujours particulier, surtout lorsque c'est pour signer à l'OM. C'est la raison pour laquelle Bafétimbi Gomis a longtemps hésité avant de rejoindre le club phocéen. Natif de La Seyne-sur-Mer dans le Var, l'ancien attaquant de l'ASSE a été prêté à l'OM en 2016 alors qu'il évoluait à Swansea City. Auteur de 21 buts, Gomis n'a toutefois pas été conservé par le club phocéen, la nouvelle direction pensant être en mesure de dénicher un plus grand nom.

De Zerbi a quitté l'OM : Sa décision ne passe pas, «c'est n'importe quoi» https://t.co/m5IGEn0uIt — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Gomis a eu des doutes avant de signer à l'OM... Et dans les colonnes de L'EQUIPE en août 2025, Bafétimbi Gomis revenait d'ailleurs sur son choix de rejoindre l'OM. Il estime même que c'est le meilleur choix de sa carrière. « C'est la décision qui m'a relancé. C'est un choix que je redoutais - car je revenais aussi dans ma région natale - mais l'OM a été une vraie révélation. C'est là que je me suis senti le plus fort dans ma carrière en étant également capitaine. Je me suis affirmé comme un leader. J'ai aussi compris que je pouvais dépasser la barre des vingt buts régulièrement », confiait-il.