Crise à l’OM : Le problème d’argent qui ne passe pas, il décide de s’en aller !

En pleine crise sportive et de nouveau tenu en échec samedi par Strasbourg (2-2), l’OM traverse également une crise institutionnelle avec le départ de l’un de ses dirigeants, quelques jours après celui de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Un départ qui s’expliquerait pour plusieurs raisons et notamment le manque de moyens financiers.

Déjà annoncé sur le départ après l’officialisation de celui de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a confirmé la nouvelle dimanche. Sur ses réseaux sociaux, celui qui était arrivé en novembre 2023 en tant que conseiller sportif, avant de passer directeur du football l’année dernière, a indiqué avoir « décidé, le lundi 9 février, de mettre fin » à sa « collaboration avec l’OM. »

« Je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement » Avant de prendre le temps de détailler les raisons de son départ « le moment voulu », Medhi Benatia a évoqué une « insatisfaction croissante, une rupture » et ne pas pouvoir « ignorer le climat actuel » : « À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. »