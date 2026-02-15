Accusé par Roberto De Zerbi, un célèbre consultant s’emporte sur RMC : «Ce n’est pas de notre faute si…»

Durant son passage à l’OM, Roberto De Zerbi a plusieurs fois affiché son agacement face au critiques des médias. Une situation qui a largement fait parler lors de la fin de son aventure marseillaise. Et l’un des consultants les plus acerbes à l’égard du technicien italien à d’ailleurs pris la parole.
Durant toute la saison, Christophe Dugarry s'est montré particulièrement virulent à l'égard de Roberto De Zerbi, qui a finalement quitté son poste d'entraîneur de l'OM ces derniers jours. Des critiques qui lui ont d'ailleurs été reprochées par le technicien italien lui-même. Mais le champion du monde 1998 a tenu à se justifier.
Dugarry répond à De Zerbi
« On est une émission de radio qui certes, est écoutée, mais on n’est qu’une émission de radio… Il n’y a pas des émissions de télé tous les soirs… C’est rien ce qui se passe ! Ce n’est pas grand-chose ! Il y a pire en Italie, en Espagne, en Angleterre, avec des émissions en veux-tu en voilà. Le mec, il ne veut pas écouter la radio, il coupe la radio ! », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.
«Le mec, il ne veut pas écouter la radio, il coupe la radio»
« C’est comme les réseaux sociaux, si tu ne veux pas écouter les critiques sur les réseaux sociaux, eh bien tu t’enlèves des réseaux. Si tu n’es pas capable d’entendre les critiques que tu subies à l’OM, ne porte pas le maillot, tu sais dès le départ que ça va exister. La pression médiatique n’existe pas en France, il faut arrêter, c’est peanuts, pfff. La pression médiatique est surestimée… Ce sont des joueurs de foot… Ils sont préparés à ça. C’est des bêtises. Je n’y suis pas sur les réseaux sociaux moi, si tu veux couper, tu coupes ! Si ça touche les joueurs, ils ont l’avantage de pouvoir appuyer sur ‘off’, et d’éteindre tout ça. C’est notre faute si De Zerbi a mis 33 compositions d’équipes différentes sur 33 matches », ajoute Christophe Dugarry.