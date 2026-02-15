Accusé par Roberto De Zerbi, un célèbre consultant s’emporte sur RMC : «Ce n’est pas de notre faute si…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant son passage à l’OM, Roberto De Zerbi a plusieurs fois affiché son agacement face au critiques des médias. Une situation qui a largement fait parler lors de la fin de son aventure marseillaise. Et l’un des consultants les plus acerbes à l’égard du technicien italien à d’ailleurs pris la parole.

Durant toute la saison, Christophe Dugarry s'est montré particulièrement virulent à l'égard de Roberto De Zerbi, qui a finalement quitté son poste d'entraîneur de l'OM ces derniers jours. Des critiques qui lui ont d'ailleurs été reprochées par le technicien italien lui-même. Mais le champion du monde 1998 a tenu à se justifier.

Dugarry répond à De Zerbi « On est une émission de radio qui certes, est écoutée, mais on n’est qu’une émission de radio… Il n’y a pas des émissions de télé tous les soirs… C’est rien ce qui se passe ! Ce n’est pas grand-chose ! Il y a pire en Italie, en Espagne, en Angleterre, avec des émissions en veux-tu en voilà. Le mec, il ne veut pas écouter la radio, il coupe la radio ! », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.