Flop à l'OM, il est au cœur d'un scandale dans son club !

À l’été 2018, l’OM s’était attaché les services d’un joueur qui n’a pas vraiment marqué les esprits. Après avoir enchaîné trois prêts, il a quitté définitivement Marseille en 2023 et se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scandale dans son club, qui a annoncé l’avoir suspendu en raison de son comportement jugé non professionnel et responsable.
Son nom ne vous dit peut-être rien, mais à l’été 2018, Nemanja Radonjic s’engageait avec l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€. N’ayant jamais réussi à s’imposer à Marseille, l’international serbe (45 sélections) avait enchaîné les prêts, au Hertha Berlin, au Benfica Lisbonne puis au Torino, qui l’a recruté définitivement en 2023. Après un bref passage à Majorque, l’ailier âgé de 30 ans est finalement retourné une saison plus tard dans le club qu’il avait quitté pour rejoindre l’OM : l’Etoile Rouge de Belgrade.
Radonjic suspendu par son club pour «comportement non professionnel et irresponsable»
Une équipe qui sera opposée au LOSC jeudi en Ligue Europa, mais Nemanja Radonjic ne participera pas à cette rencontre. Mardi, l’Etoile Rouge de Belgrade a annoncé dans un communiqué avoir suspendu son joueur : « L'Étoile Rouge a suspendu Nemanja Radonjic pour comportement non professionnel et irresponsable. Il ne fera pas partie de l'équipe première jusqu'à nouvel ordre. Le club a donné à plusieurs reprises à Nemanja Radonjic l'occasion de prouver qu'il méritait sa place dans l'équipe, mais à chaque fois, son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain ont rendu ces opportunités vaines, démontrant ainsi son manque de professionnalisme. »
L’étrange sortie de Radonjic sur les réseaux sociaux
« Le silence protège votre tête. Ne vous retournez pas quand le vent souffle. En gardant le silence, vous préservez la valeur de la loi. En gardant le silence, vous épargnez à votre ami la peine. Il se soucie peu des aboiements des autres. Le silence finit toujours par triompher. Le silence évite bien des bêtises. Les actes sont plus éloquents que les paroles », a écrit l’ancien joueur de l’OM sur Instagram après l’annonce de sa suspension, concluant son message par « à dimanche », l’Etoile Rouge de Belgrade recevant le Partizan Belgrade. Difficile d’imaginer Nemanja Radonjic participer à cette rencontre, d’autant plus après la sortie de son directeur sportif.
Les raisons de la suspension de Radonjic
« Maintenant, je peux vous le dire publiquement : j’ai renoncé à Nemanja Radonjic. Quand on parle de potentiel et de ce qu’il peut apporter, c’est indéniable : c’est le meilleur footballeur serbe. J’ai passé plus de temps à lui parler qu’à mes fils. J’ai l’impression que ça lui entre par une oreille et ressort par l’autre. C’est incroyable. Un professionnel ne peut pas sécher les entraînements, choisir ses matchs, dire qu’il n’est pas là, qu’il n’est pas prêt. Il a peut-être fait tout ça parce qu’il se croyait mon chouchou. Ce n’est plus le cas. Et je le lui dis. Sans Dejan Stanković, il n’aurait pas eu de seconde chance. Dejan m’a dit : “Directeur, essayons.” Soyez-en sûrs, s’il fait une autre erreur, il ne sera plus à l’Étoile Rouge. Il n’y sera plus », a déclaré Zvezdan Terzic. Selon la presse serbe, Nemanja Radonjic aurait demandé à Dejan Stankovic de réduire le rythme de l'entraînement au lendemain de ses 30 ans. Son entraîneur ayant refusé, il ne se serait pas présenté à l’heure, évoquant un mal de ventre et c’est pourquoi l’Etoile Rouge de Belgrade aurait décidé de le suspendre, après avoir eu plusieurs autres comportements déplacés.