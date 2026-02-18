Flop à l'OM, il est au cœur d'un scandale dans son club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2018, l’OM s’était attaché les services d’un joueur qui n’a pas vraiment marqué les esprits. Après avoir enchaîné trois prêts, il a quitté définitivement Marseille en 2023 et se retrouve aujourd’hui au cœur d’un scandale dans son club, qui a annoncé l’avoir suspendu en raison de son comportement jugé non professionnel et responsable.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais à l’été 2018, Nemanja Radonjic s’engageait avec l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€. N’ayant jamais réussi à s’imposer à Marseille, l’international serbe (45 sélections) avait enchaîné les prêts, au Hertha Berlin, au Benfica Lisbonne puis au Torino, qui l’a recruté définitivement en 2023. Après un bref passage à Majorque, l’ailier âgé de 30 ans est finalement retourné une saison plus tard dans le club qu’il avait quitté pour rejoindre l’OM : l’Etoile Rouge de Belgrade.

Un ancien président du club ne reconnaît plus l'OM : «C'est mon fils qui me dit qui sont les joueurs» https://t.co/BNu8VB6S6C — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Radonjic suspendu par son club pour «comportement non professionnel et irresponsable» Une équipe qui sera opposée au LOSC jeudi en Ligue Europa, mais Nemanja Radonjic ne participera pas à cette rencontre. Mardi, l’Etoile Rouge de Belgrade a annoncé dans un communiqué avoir suspendu son joueur : « L'Étoile Rouge a suspendu Nemanja Radonjic pour comportement non professionnel et irresponsable. Il ne fera pas partie de l'équipe première jusqu'à nouvel ordre. Le club a donné à plusieurs reprises à Nemanja Radonjic l'occasion de prouver qu'il méritait sa place dans l'équipe, mais à chaque fois, son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain ont rendu ces opportunités vaines, démontrant ainsi son manque de professionnalisme. »

L’étrange sortie de Radonjic sur les réseaux sociaux « Le silence protège votre tête. Ne vous retournez pas quand le vent souffle. En gardant le silence, vous préservez la valeur de la loi. En gardant le silence, vous épargnez à votre ami la peine. Il se soucie peu des aboiements des autres. Le silence finit toujours par triompher. Le silence évite bien des bêtises. Les actes sont plus éloquents que les paroles », a écrit l’ancien joueur de l’OM sur Instagram après l’annonce de sa suspension, concluant son message par « à dimanche », l’Etoile Rouge de Belgrade recevant le Partizan Belgrade. Difficile d’imaginer Nemanja Radonjic participer à cette rencontre, d’autant plus après la sortie de son directeur sportif.