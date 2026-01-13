Didier Deschamps fait ses adieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle figure du football français qui est décédée ce lundi. Après Jean-Louis Gasset, c'est Rolland Courbis qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Une nouvelle qui a évidemment bouleversé le football français mais également le monde des médias puisqu'il était depuis quelques années l'un des consultants phares sur RMC. Didier Deschamps lui a donc fait ses adieux.

Deschamps fait ses adieux à Courbis « Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu », confie-t-il dans un communiqué publié sur le site de la FFF, avant de poursuivre.