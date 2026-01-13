Didier Deschamps fait ses adieux

Quelques jours après le décès de Jean-Louis Gasset, c'est une autre figure du football français qui est décédée à savoir Rolland Courbis. L'ancien coach de l'OM nous a quittés ce lundi à l'âge de 72 ans suscitant une vague d'émotion dans le foot français. Didier Deschamps lui a d'ailleurs fait ses adieux.
C'est une nouvelle figure du football français qui est décédée ce lundi. Après Jean-Louis Gasset, c'est Rolland Courbis qui nous a quittés à l'âge de 72 ans. Une nouvelle qui a évidemment bouleversé le football français mais également le monde des médias puisqu'il était depuis quelques années l'un des consultants phares sur RMC. Didier Deschamps lui a donc fait ses adieux.
Deschamps fait ses adieux à Courbis
« Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu », confie-t-il dans un communiqué publié sur le site de la FFF, avant de poursuivre.
«Le football français perd une personnalité attachante»
« Rolland a dirigé les meilleurs clubs français, je pense notamment à Bordeaux, Marseille, Lens ou Montpellier. C’était un vrai passionné. Et cette passion, il avait choisi de la transmettre, ces dernières années, derrière un micro. Avec un sens de la formule bien à lui. A sa famille, à ses proches, j’adresse mes sincères condoléances », ajoute Didier Deschamps.