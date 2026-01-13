Zidane veut tout plaquer : La révélation choc !

Véritable légende du football français, Zinedine Zidane a décidé de mettre un terme à sa carrière à 34 ans, après la finale de la Coupe du monde 2006 perdue face à l’Italie. Un peu trop tôt selon certains fans, mais l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a avoué que cela aurait pu arriver bien plus tôt.
C’est une image qui est resté dans toutes les mémoires. Après un Mondial magistral, avec des prestations impressionnantes face à l’Espagne ou au Brésil, Zinedine Zidane est parti sur un coup de tête. Une fin tragique pour l’un des plus grands talents du football français, qui a laissé une trace indélébile dans l’histoire.
« En 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter »
On aurait pourtant pu ne jamais assister à tout ça ! Dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022, pour célébrer ses 50 ans, Zidane avait en effet confié qu’il aurait très bien pu raccrocher les crampons plus tôt. « En 2004, j’ai été à deux doigts de tout arrêter. Tout. Les Bleus et le Real Madrid. Tout. À 32 ans. Mais ça n’a duré qu’une seconde dans ma tête » a déclaré la star française, qui s’est depuis convertie avec succès au métier d’entraîneur.
« Il fallait que je revienne en équipe de France »
« À la première trêve internationale. Je pars pendant les quelques jours de break avec ma femme et mes enfants en vacances. Je profite d’eux. C’est top » a poursuivi Zinedine Zidane. « Mais je reviens et mon premier truc est de me dire : il me manque quelque chose. Il fallait que je revienne en équipe de France. Ça a duré une seconde de me dire, je vais tout arrêter, et ça a duré trois jours de me dire, il faut que je revienne en sélection ! ».