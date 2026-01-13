Zidane : Le clash inattendu en équipe de France !

Éliminée de l'Euro 1996 en demi-finale, l'équipe de France était donc passée proche de la finale dans ce tournoi. Et l'ambiance n'était visiblement pas au top à ce moment-là entre Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane, et le meneur de jeu des Bleus avait pointé du doigt l'attitude de son coéquipier dans la presse.
C'était chaud en 1996 entre Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff ! Juste après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro contre la République Tchèque cet été-là, le meneur de jeu des Bleus avait accordé une interview à L'EQUIPE dans laquelle il avait tenu à régler ses comptes. Et Zidane semble clairement clasher Djorkaeff dans ses propos...
« Moi, je reconnais mes erreurs »
Le numéro 10 avait d'abord tenu à répondre aux critiques dont il a fait l'objet tout au long de la compétition : « Jusqu'à l'Euro, ça s'était bien passé. Pas seulement pour Djorkaeff-Zidane, pour tout le monde. Quand ça se passe bien, c'est que tout le monde est bien. Là, c'est moi qui étais moins bien. J'ai été moins bon, et peut-être que dans la tête de certains les choses ont changé. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur. Dans le foot il faut être solidaire. Il faut l'être quand l'équipe est bonne, et l'être encore quand l'équipe est moins bonne. Moi, je reconnais mes erreurs », lâche Zinedine Zidane, avant ce cibler Djorkaeff dans son discours.
Zidane, les propos cash
Il ne semble pas avoir digéré certaines critiques lâchées par son coéquipier après la compétition : « Quand je vois certaines déclarations... Moi, je ne peux pas parler d'untel ou untel, ce n'est pas ma façon de voir le foot. On est un groupe, on est bons tous ensemble, on est mauvais tous ensemble. Qu'un journaliste me critique, qu'un spectateur le fasse, c'est normal, je l'accepte très bien puisque j'accepte aussi les bonnes choses qu'on peut dire de moi. Mais venant du copain qui est à côté sur le terrain, c'est plus dur à accepter. Si je vise Djorkaeff ? Je ne vise personne ! Je ne veux pas dire un mot de plus sur le sujet. Ce n'est pas ma façon de voir le foot », lâche Zidane. Voilà qui est clair...