Transfert à l’OM : La grosse punition est annoncée !

Annoncé très proche de l’OM il y a encore quelques jours, Himad Abdelli n’a toujours pas officiellement rejoint le club phocéen. De ce fait, l’international Algérien reste à Angers pour le moment. Sa situation devient de plus en plus compliquée, alors que le milieu de terrain de 26 ans vient d’être écarté de l’équipe première.
L’OM dynamite ce mercato hivernal. Ce mardi, plusieurs sources ont révélé les arrivées prochaines de deux joueurs de talent du côté de Marseille. En effet, à la fois Quinten Timber et Ethan Nwaneri s’apprêtent à s’engager en faveur du club phocéen, qui n’a toutefois toujours pas scellé la signature d’Himad Abdelli.
Abdelli toujours pas à l’OM
Pourtant, l’international Algérien lui, est impatient de rejoindre l’OM, qui selon son entraîneur à Angers Alexandre Dujeux, représente le club de ses rêves. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 26 ans espère clairement signer à Marseille cet hiver, tandis que le SCO espère de son côté percevoir une indemnité de transfert, qui se trouverait aux alentours des 4M€.
L’Algérien en réserve
En attendant de voir sa situation se décanter, Himad Abdelli va devoir ronger son frein à Angers. Et pour cause, Ouest-France révèle ce mardi qu’en attendant son transfert à l’OM, l’Algérien a été écarté de l’équipe première et envoyé en réserve.