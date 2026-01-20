Coup de tonnerre à l'OM : Mohamed Salah arrive à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de la CAN après la défaite de l'Egypte contre le Nigéria dans la petite finale, Mohamed Salah était présenté comme très incertain pour le déplacement au Stade Vélodrome mercredi soir. Et pourtant, la star de Liverpool était présente à l'entraînement du jour ce qui laisse supposer qu'il sera bien du déplacement à Marseille pour défier l'OM.

Après un déplacement à Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid, l'OM tient son premier match de gala de la saison au Vélodrome. En effet, les Marseillais reçoivent Liverpool mercredi soir avec l'ambition de régaler leurs supporters. Et pour cela, le club phocéen peut espérer que les Reds soient privés de Mohamed Salah.

Slot laisse planer le doute pour Salah... En effet, l'international égyptien revient à peine de la CAN où il s'est incliné contre le Nigéria dans la petite finale et n'est donc pas encore certain d'être disponible pour défier l'OM. « C'est quelque chose dont nous discutons ensemble en ce moment », confiait d'ailleurs Arne Slot en conférence de presse ce week-end au sujet de Mohamed Salah.