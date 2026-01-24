Transfert au PSG : Inquiétude avec un gros joueur de l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Contrairement à l’OM qui a déjà bouclé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, le PSG s’est montré peu actif sur le mercato cet hiver jusqu’à présent. Le club de la capitale semble même préparer son recrutement pour l’été prochain, et ciblerait même un gros joueur de l’équipe de France. Ce dernier commencerait d’ailleurs à inquiéter son équipe.

Cet hiver, l’OM s’est montré actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club phocéen a déjà enregistré les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber et ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. On ne peut pas dire que les intentions du PSG soient similaires sur le marché des transferts. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu entendaient terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. Les champions d’Europe 2025 semblent même préparer leur recrutement pour l’été prochain.

Le PSG garde un oeil sur un joueur de l'équipe de France Le PSG aurait notamment dans son viseur un gros joueur de l’équipe de France : Dayot Upamecano. L’international français présente l’avantage d’être libre à l’issue de la saison. Il pourrait donc être envisagé comme une option intéressante pour préparer la succession de Marquinhos. Son contrat avec le Bayern Munich arrive à expiration en juin prochain, et le défenseur central de 27 ans n’a toujours pas prolongé. Pourtant, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une extension de bail était prévue pour Dayot Upamecano.