«Avec Kylian, il n'y a de la place pour personne» : La révélation choquante sur Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire du PSG, champion du monde et Soulier d'or européen avec le Real Madrid. Kylian Mbappé prend tout, où qu'il aille. Le serial buteur français, du haut de ses 27 ans, effraie plus d'un défenseur de par ses qualités d'élimination et de vitesse, le tout avec un sens du but clinique. Une de ses victimes s'est confiée sur la dangerosité ambiante que s'avère être Mbappé. Elle témoigne.

Que ce soit au début de sa carrière en tant que second attaquant, dans le couloir droit en équipe de France ou bien à gauche au PSG, Kylian Mbappé s'est toujours avéré être une arme offensive bien aiguisée pour ses entraîneurs. Buteur insatiable, la star du Real Madrid a fait tourner en bourrique quelques défenseurs de Ligue 1 au cours de ses passages à l'AS Monaco et au Paris Saint-Germain.

Neymar ou Mbappé, il a choisi son poison A l'aube du printemps 2025, Jonathan Clauss livrait une interview à Smaïl Bouabdellah. Le latéral droit de l'OGC Nice qui est passé par l'OM et le RC Lens avant d'arborer la tunique des Aiglons a eu la possibilité à diverses reprises de se frotter à Kylian Mbappé qu'il a également côtoyé en sélection avec l'équipe de France. A choisir entre Neymar et Mbappé, Clauss a avoué privilégié le poison brésilien qui pourrait certes « l'humilier », mais va continuer de se régaler derrière en bon showman. Tandis que Mbappé sera uniquement là pour abattre après avoir enclenché.