«Avec Kylian, il n'y a de la place pour personne» : La révélation choquante sur Mbappé !

Capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire du PSG, champion du monde et Soulier d'or européen avec le Real Madrid. Kylian Mbappé prend tout, où qu'il aille. Le serial buteur français, du haut de ses 27 ans, effraie plus d'un défenseur de par ses qualités d'élimination et de vitesse, le tout avec un sens du but clinique. Une de ses victimes s'est confiée sur la dangerosité ambiante que s'avère être Mbappé. Elle témoigne.
Que ce soit au début de sa carrière en tant que second attaquant, dans le couloir droit en équipe de France ou bien à gauche au PSG, Kylian Mbappé s'est toujours avéré être une arme offensive bien aiguisée pour ses entraîneurs. Buteur insatiable, la star du Real Madrid a fait tourner en bourrique quelques défenseurs de Ligue 1 au cours de ses passages à l'AS Monaco et au Paris Saint-Germain.
Neymar ou Mbappé, il a choisi son poison
A l'aube du printemps 2025, Jonathan Clauss livrait une interview à Smaïl Bouabdellah. Le latéral droit de l'OGC Nice qui est passé par l'OM et le RC Lens avant d'arborer la tunique des Aiglons a eu la possibilité à diverses reprises de se frotter à Kylian Mbappé qu'il a également côtoyé en sélection avec l'équipe de France. A choisir entre Neymar et Mbappé, Clauss a avoué privilégié le poison brésilien qui pourrait certes « l'humilier », mais va continuer de se régaler derrière en bon showman. Tandis que Mbappé sera uniquement là pour abattre après avoir enclenché.
«Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios, vous oubliez tout»
Pendant cette entrevue accordée à Kampo, Jonathan Clauss est même allé jusqu'à dire qu'affronter Kylian Mbappé lancé en un contre un pouvait devenir néfaste pour la santé physique du défenseur. « Kylian, à partir du milieu de terrain est dangereux. En un contre un, bon courage. Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios (ndlr jambiers), vous oubliez tout. Kylian est méchant. Quand vraiment il décide, il n y a de la place pour personne ». Froidement.