OM : De Zerbi a craqué, ses ennemis sont révélés !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM a frappé un grand coup en championnat en s’imposant 3-1 contre le RC Lens. Après la rencontre, alors que l’on pouvait croire que Roberto De Zerbi allait être très heureux, l’Italien s’est plutôt montré fermé en conférence de presse. Le coach marseillais en voudrait à certains journalistes et on en sait un peu plus sur leur identité.

Après la déroute en Ligue des champions face à Liverpool (3-0), l’OM s’est parfaitement rattrapé samedi soir. Opposés au RC Lens au Vélodrome, les Marseillais se sont imposés 3-1 avec un doublé d’Amine Gouiri ainsi qu’une réalisation d’Ethan Nwaneri, tout juste arrivé dans le sud de la France. Les hommes de Roberto De Zerbi sont actuellement troisièmes de Ligue 1, à sept points du leader, le PSG.

De Zerbi s’en prend aux journalistes Avec cette victoire de prestige, Roberto De Zerbi aurait dû arborer un grand sourire en conférence de presse d’après-match, mais cela n’a pas franchement été le cas. L’entraîneur de l’OM s’en est notamment pris aux journalistes avec une sortie assez forte. « Si j'avais un passeport français, ce serait un peu différent. (...) Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais, à mon avis, le passeport change les choses. (...) Certains d'entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c'est Frank McCourt. Et même lui n'est pas mon maître. »