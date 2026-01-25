CAN au Maroc : Le Sénégal piégé avant la finale ?

Alexis Brunet

Le 18 janvier dernier, le Sénégal s’est imposé 1-0 en prolongations face au Maroc en finale de la CAN. Un véritable coup dur pour les Lions de l’Atlas, qui se voyaient déjà remporter la compétition chez eux. Lors du tournoi, tout ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières et le président de la fédération sénégalaise s’en est pris au pays hôte.

Pour cette CAN 2025, le Maroc était annoncé comme étant le principal favori. Walid Regragui avait à sa disposition de nombreux joueurs talentueux et de plus la compétition avait lieu à domicile. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui se sont inclinés 1-0 en finale contre le Sénégal, à cause d’un but en prolongation de Pape Gueye.

Le président de la fédération sénégalaise s’en prend au Maroc Depuis la fin de la compétition, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer l’organisation marocaine. Ce dimanche, dans une longue vidéo publiée sur Sénéweb, c’est le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, qui a critiqué le pays hôte et notamment le choix de l’hôtel attribué aux Sénégalais avant la finale. « Avant même la qualification, avant même de partir à Rabat, j’ai demandé à Ablaye (Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF) d’aller faire une reconnaissance. On leur a demandé dans quel hôtel nous allions être logés : ils ont refusé de nous répondre. Ce n’est qu’après notre qualification, au moment de préparer le voyage, que nous l’avons appris. Ablaye m’a alors dit : "Président, il est hors de question que nous soyons logés dans cet hôtel". L’hôtel était situé en plein centre-ville, avec beaucoup de bruit. Une équipe du niveau du Sénégal ne pouvait pas loger dans ces conditions. »