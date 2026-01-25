Une star du PSG en plein scandale, le témoignage édifiant !

Alexis Brunet

Si tout va bien actuellement pour le PSG qui vient de retrouver la première place de Ligue 1, ce n’est pas le cas pour tous les joueurs. Un Parisien est actuellement au cœur d’un scandale par rapport à certains de ses anciens employés. Un témoignage édifiant vient d’ailleurs d’être fait et les accusations sont très graves.

Vendredi soir, le PSG a retrouvé la tête de la Ligue 1. Le club de la capitale l'a emporté 1-0 face à l’AJ Auxerre grâce à un but de Bradley Barcola en fin de match. Les Parisiens peuvent également remercier l’OM, qui s’est imposé samedi contre le RC Lens sur le score de 3-1.

Scandale pour Lucas Hernandez Contre l’AJ Auxerre, Lucas Hernandez était titulaire sur le côté gauche de la défense. Une titularisation qui tombe en plein scandale pour le Français, car cinq anciens employés (une famille de ressortissants colombiens) du joueur du PSG ont porté plainte contre lui et sa compagne pour traite d'êtres humains et travail dissimulé, comme l’a révélé Paris-Match le 21 janvier. Le champion du monde 2018 a de son côté affirmé avoir été manipulé et qu’il n’avait « jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de la loi. »