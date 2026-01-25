«J'ai fini par le gifler», le craquage de Franck Ribéry !

Amadou Diawara

Après ses deux belles saisons à l'OM, Franck Ribéry a fait le plus grand bonheur du Bayern, et ce, pendant douze ans. Lors de son passage à Munich, l'ancien international français a également vécu des moments plus compliqués. Dernièrement, Franck Ribéry est d'ailleurs revenu sur un duel bouillant contre le Real Madrid, où il en est venu aux mains avec un vedette espagnole.

Ayant brillé à l'OM, Franck Ribéry a alerté la direction du Bayern. A tel point que le club bavarois a dépensé environ 30M€ pour boucler son transfert, et ce, lors de l'été 2007. Totalement épanoui à Munich, Franck Ribéry a défendu les couleurs bavaroises pendant douze années. Toutefois, son passage au Bayern n'a pas toujours été rose.

Franck Ribéry a eu très chaud contre le Real Madrid Lors d'un entretien accordé à Marca le 20 décembre dernier, Franck Ribéry est revenu sur un choc entre le Bayern et le Real Madrid en 2014. Après la défaite en demi-finale aller de la Ligue des Champions au Bernabeu (1-0, le 23 avril), le Bayern a pris une gifle à l'Allianz Arena six jours plus tard (0-4, le 29 avril). En parlant de gifle, l'ex-international français en a mis une à Dani Carvajal lors ce cette rencontre. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Sergio Ramos et Pepe, la charnière centrale du Real Madrid à cette époque.