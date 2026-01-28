Un joueur de l’équipe de France victime d’un accident : son entraîneur intervient

Alexis Brunet

Frayeur pour l'équipe de France. Ce mardi, un joueur régulièrement sélectionné par Didier Deschamps a été pris dans un accident de la route alors qu’il se rendait à l’aéroport. Heureusement, ce dernier n’a pas été blessé lors de l’accrochage et il pourrait même être sur le terrain ce mercredi soir pour la dernière journée de Ligue des champions.

Ce mercredi soir se tiendra la dernière journée de Ligue des champions. Le suspense règne à tous les étages et certaines équipes vont jouer leur place pour la phase à élimination directe. C’est notamment le cas du PSG, qui est actuellement sixième au classement et qui reçoit Newcastle au Parc des princes.

Un joueur du PSG victime d’un accident de voiture Si le PSG va défier Newcastle, Francfort aussi affrontera un club anglais. Les Aigles seront opposés à Tottenham et Randal Kolo Muani, qui appartient toujours au PSG, a failli ne pas pouvoir disputer la rencontre. Mardi soir, son entraîneur Thomas Frank a annoncé en conférence de presse qu’il avait été pris dans un accident de voiture, tout comme son coéquipier Wilson Odobert, en se rendant à l’aéroport. « Randal Kolo Muani et Wilson Odobert vont bien. Malheureusement, tous les deux ont été impliqués dans un accident mineur, toutes les personnes concernées par cet accident vont bien. »