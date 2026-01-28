Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Il a joué avec les deux et révèle qui est le meilleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 13 sacres au Ballon d’Or à eux deux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Mais qui est le numéro 1 ? Dans un entretien accordé à la presse espagnole, l’un des rares joueurs ayant évolué aux côtés des deux a pris position.

C’est le débat qui agite la planète foot depuis près de 20 ans : qui est le meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Durant plusieurs saisons, les deux stars se sont livrés un duel à distance, notamment en Espagne, l’Argentin s’étant révélé au FC Barcelone tandis que le Portugais a rejoint le Real Madrid en 2009 après avoir évolué à Manchester United. Preuve de cette hégémonie, Messi et Ronaldo n’ont laissé que des miettes aux autres joueurs au palmarès du Ballon d’Or entre 2008 et 2023, avec huit sacres pour La Pulga et cinq victoires pour CR7. Rares sont les hommes qui ont eu la chance de pouvoir évoluer aux côtés de ces monstres, et l’un d’eux a tranché sur la question du GOAT.

Cristiano Ronaldo au PSG : Le projet galactique avec Benzema ! https://t.co/muARDQGTsf — le10sport (@le10sport) January 26, 2026

CR7 et Messi ? Il a tranché Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et vainqueur de la Coupe du monde aux côtés de Lionel Messi avec l’Argentine, Angel Di Maria s’est positionné. « Cristiano Ronaldo était un homme de travail acharné et d'efforts constants pour devenir numéro un, mais Messi, en buvant son maté dans les vestiaires, démontrait ensuite qu'il avait un don divin qui lui permettait d'être le meilleur », a confié l’ex-attaquant du PSG, dans un entretien accordé à AS.