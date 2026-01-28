CAN 2025 : «Ça peut aller loin», de lourdes sanctions contre l’entraîneur du Sénégal ?

Axel Cornic

La finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et le Marco a été marqué par une énorme polémique, qui a beaucoup fait parler dans le monde du football. Et les conséquences pourraient être importantes pour certains acteurs de cette rencontre comme Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga.

On a très parlé de football après la finale de la CAN 2026. Cette rencontre a été marquée par des évènements incroyables, sur comme en dehors du terrain. C’est notamment le cas avec les joueurs du Sénégal, qui sous les ordres de leur sélectionneur ont quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale, avant de revenir et finalement remporter le titre contre le Maroc. PSG - Officiel : Du nouveau pour Achraf Hakimi après la CAN ! https://t.co/i7VKo1Dv3g — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

Des sanctions réclamées contre le Sénégal Cela avait déclenché des nombreuses réactions comme celle de Gianni Infantino, qui a réclamé des lourdes sanctions. « Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport, elle est tout simplement inacceptable (...) Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire » avait déclaré le président de la FIFA.