En colère, il n'ose plus parler à Zinedine Zidane... sa femme intervient !

Ancien latéral droit de l'équipe de France, Willy Sagnol était en colère contre Zinedine Zidane pendant quelque temps, et ce, parce que le Ballon d'Or 98 a eu un mauvais comportement. Grâce à sa femme, l'actuel sélectionneur de la Géorgie a renoué le contact avec son ancien coéquipier en Bleu.

Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 , Zinedine Zidane a mis un coup de boule à Marco Materazzi , et ce, en plein match. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a donc reçu son dernier carton rouge contre l' Italie . Expulsé à la 110ème minute de jeu, Zinedine Zidane a vu ses coéquipiers s'incliner à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-3).

«C’était sympa d’avoir un ami à son mariage»

Présent dans l'émission Le Vestiaire en 2018, Willy Sagnol est revenu sur le coup de sang de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. Comme l'a avoué l'ancien latéral droit de l'équipe de France, il a eu du mal à oublier ce mauvais geste du Ballon d'Or 98. « J'étais en colère contre les Italiens, contre Zizou, contre les arbitres, contre Materazzi, contre moi-même. Comment je vais aller lui dire que j’ai les boules contre lui, contre Zizou ?... Comment je pouvais aller lui dire ça ?! (...) C’est humain. Mais Zizou était déjà tellement au trente-sixième dessous... Et puis, même, tu n’es pas trop bête non plus, donc tu vas te souvenir de certaines choses : son match contre le Brésil en quart de finale, son retour un an avant le Mondial sans lequel on n’y allait pas... Les joueurs ont eu un peu les boules et ont tous voulu l’exprimer, ce d’une façon ou d’une autre, même si certains l’ont gardé pour eux quand d’autres ont préféré le dire plus publiquement », a confié Willy Sagnol sur les ondes de RMC Sport. Finalement, sa compagne l'a convaincu d'appeler Zinedine Zidane pour l'inviter à leur mariage. « On a pris l’apéro, on a mangé ensemble, et c’était sympa. Pas d’avoir Zinédine Zidane, mais d’avoir un ami, un copain, à son mariage », a reconnu l'actuel sélectionneur de la Géorgie.