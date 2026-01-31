Contrat inédit pour Karim Benzema : La proposition qui va provoquer son transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema n'a pas encore l'intention de terminer sa carrière. Alors que la période de mercato est encore ouverte, il pourrait démarrer un nouveau chapitre. A 38 ans, il est possible de le voir signer un nouveau contrat prochainement. Al-Ittihad est sur le coup mais pas sûr que le club parvienne à convaincre l'attaquant français...

Après avoir marqué les esprits du côté du Real Madrid de 2009 à 2023, Karim Benzema a décidé de se tourner vers l'Arabie saoudite pour la suite de sa carrière. Mais l'attaquant français pourrait ne pas s'y éterniser. Profitant de cette période de mercato, il n'a d'ailleurs pas disputé le dernier match avec Al-Ittihad. Peut-être un indice de plus par rapport à ses réelles ambitions concernant la suite de sa carrière, lui dont le contrat se termine le 30 juin prochain.

«Joue avec nous gratuitement» la proposition reçue par Karim Benzema https://t.co/sTYSO4AULn — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Karim Benzema chassé par son club ? Capitaine d'Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait faire ses valises prochainement. En effet, d'après le journaliste Sacha Tavolieri sur X, le joueur français a reçu une offre de prolongation par rapport à son contrat qui se termine à la fin de la saison. Mais la proposition ne serait pas du tout intéressante pour lui car elle inclut seulement ses droits à l'image et pas de salaire. Benzema pourrait alors quitter le club très prochainement en raison de ces tensions nées avec la direction de l'équipe saoudienne.