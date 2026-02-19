En pleine crise, il quitte l’OM et balance sur son départ : «Cela m’a fait beaucoup de bien»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis sa défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0) et son élimination en Ligue des champions, l’OM est plongé dans une crise dont Habib Beye, nommé entraîneur, essayera de le sortir. Un désormais ancien olympien, qui a quitté le club durant cette période, est revenu sur son départ et son passage à Marseille, qui lui a tout de même fait beaucoup de bien.

Lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, l’OM ne s’est imposé qu’une seule fois, en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Rennes (3-0). Une rencontre à laquelle n’avait pas participé Matt O’Riley. Prêté par Brighton l’été dernier, l’international danois (6 sélections) y est retourné en fin de mercato hivernal. Il a donc échappé à l’humiliation sur la pelouse du PSG (5-0), mais était encore là au début de la crise que traverse le club, après sa défaite à Bruges (3-0) et Ligue des champions, suivi du match nul concédé dans les derniers instants contre le Paris FC (2-2).

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗢’𝗥𝗶𝗹𝗲𝘆 🙌



Le prêt du milieu de terrain prend fin, l’international 🇩🇰 portera de nouveau les couleurs de Brighton. pic.twitter.com/hVMrIB0evu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

« J'ai vraiment apprécié certains aspects de cette expérience » Auprès de la BBC Radio Sussex, Matt O’Riley est revenu sur son expérience à l’OM, qu’il considère malgré tout comme « enrichissante. Je suis très heureux de l'avoir vécue. Cela m'a fait beaucoup de bien mentalement d'apprendre à gérer ce genre de pression, qui est incessante là-bas. J'ai vraiment apprécié certains aspects de cette expérience. J'ai l'impression d'être revenu plus mûr et plus stable, ce qui était mon objectif. Je veux apporter une énergie positive à l'équipe et je pense pouvoir y parvenir après avoir passé six mois au soleil. »