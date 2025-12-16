Problème avec Kylian Mbappé, la décision forte du Real Madrid !

Ayant reçu un coup au genou contre le Celta Vigo le 7 décembre, Kylian Mbappé s'est plaint de douleurs face à Alavés ce dimanche. Alors que le Real Madrid affronte le Talavera Club de Fútbol ce mercredi soir, Xabi Alonso a décidé de laisser son numéro 10 au repos ce mardi.
Le 7 décembre, Kylian Mbappé a été victime d'un coup au niveau genou, et ce, face au Celta Vigo. Forfait contre Manchester City, le numéro 10 du Real Madrid a été aligné d'entrée face à Alavés ce dimanche. Toutefois, Kylian Mbappé s'est plaint de douleurs au genou à plusieurs reprises.
Real Madrid : Kylian Mbappé a été laissé au repos
Ce mercredi soir, le Real Madrid va affronter le Talavera Club de Fútbol en seizième de finale de la Coupe du Roi. A la veille de ce rendez-vous, Xavi Alonso a pris une décision forte concernant Kylian Mbappé.
Real Madrid : Kylian Mbappé ne s'est pas entrainé ce mardi
Alors que Kylian Mbappé avait des douleurs au genou ce dimanche, le staff du Real Madrid l'a laissé au repos ce mardi. Par conséquent, la capitaine et numéro 10 de l'équipe de France ne s'est pas entrainé avec le groupe de Xabi Alonso. Reste à savoir s'il sera tout de même de la partie face contre le Talavera Club de Fútbol.