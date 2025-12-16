Problème avec Kylian Mbappé, la décision forte du Real Madrid !

Amadou Diawara

Ayant reçu un coup au genou contre le Celta Vigo le 7 décembre, Kylian Mbappé s'est plaint de douleurs face à Alavés ce dimanche. Alors que le Real Madrid affronte le Talavera Club de Fútbol ce mercredi soir, Xabi Alonso a décidé de laisser son numéro 10 au repos ce mardi.

Le 7 décembre, Kylian Mbappé a été victime d'un coup au niveau genou, et ce, face au Celta Vigo. Forfait contre Manchester City, le numéro 10 du Real Madrid a été aligné d'entrée face à Alavés ce dimanche. Toutefois, Kylian Mbappé s'est plaint de douleurs au genou à plusieurs reprises.

Real Madrid : Kylian Mbappé a été laissé au repos Ce mercredi soir, le Real Madrid va affronter le Talavera Club de Fútbol en seizième de finale de la Coupe du Roi. A la veille de ce rendez-vous, Xavi Alonso a pris une décision forte concernant Kylian Mbappé.