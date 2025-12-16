Kylian Mbappé : Le divorce qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Xabi Alonso n’est plus vraiment en odeur de sainteté au Real Madrid. Sa relation avec le reste du vestiaire s’est brisé au fil des semaines après le Clasico contre le FC Barcelone. Kylian Mbappé et le groupe essayeraient désormais d’arranger la situation. Mais le divorce ne semble pas vraiment passer.

Xabi Alonso n’est pas dans une position idéale au Real Madrid, au contraire. L’entraîneur de Kylian Mbappé traverse une période critique ces derniers jours. Le coach espagnol est en effet annoncé sur la sellette chez les Merengue. Il faut dire que sa relation avec le vestiaire s’est considérablement détériorée au fil des semaines.

C'est terminé pour Xabi Alonso au Real Madrid ? Comme le rapporte SPORT, les joueurs du Real Madrid essayeraient désormais de dissiper le malaise et de remettre Xabi Alonso dans une position confortable en affichant un soutien clair. Mais le divorce semble trop prononcé pour que les tensions ne s’apaisent prochainement.