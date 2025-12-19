Kylian Mbappé : La décision qui fait paniquer l'Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant de réussite avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé donne un peu l'impression d'être la seule grande force offensive du club. L'attaquant français était présent mercredi soir face à Talavera en Coupe du Roi et a inscrit un nouveau doublé pour donner la victoire de justesse au Real Madrid (3-2). Une décision de le faire jouer qui ne passe pas du tout auprès de nombreux observateurs.

Aligné par Xabi Alonso pour affronter cette modeste équipe de Talavera, qui évolue en 3ème division espagnole, Kylian Mbappé a encore été décisif pour sauver les siens. Le Real Madrid l'a emporté 3-2 en comptant sur l'attaquant français mais pour de nombreux observateurs, ce dernier n'aurait même pas dû être aligné. Les décisions de Xabi Alonso sont de plus en plus critiquées.

« Ce que Xabi a fait avec Mbappé est irresponsable » Au vu de l'efficacité dont il fait preuve en ce moment, Kylian Mbappé sera un élément forcément important pour le Real Madrid en deuxième partie de saison. Beaucoup n'auraient pas fait le choix de faire jouer Kylian Mbappé. « Ce que Xabi a fait avec Mbappé est irresponsable. C’est une énorme irresponsabilité de le faire jouer en 16e de finale contre Talavera. C’est une énorme irresponsabilité de faire rejouer un joueur, qui a logiquement forcé pour jouer en n’étant qu’à 60, 70% à Mendizorroza (le stade d’Alavés, ndlr), trois jours plus tard en 16e de finale de coupe du Roi » alerte un journaliste de AS dans l'émission Tangana FC.