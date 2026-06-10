Ousmane Dembélé déjà condamné en équipe de France : «On sait très bien que Mbappé ne va pas sortir»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé n'est pas utilisé dans le même rôle qu'au PSG. Et il peine à s'adapter aux côtés de Kylian Mbappé qui prend beaucoup d'espace. Une situation qui pourrait bien aboutir à la mise sur le banc de touche du numéro 10 parisien compte tenu du fait que le capitaine soit intouchable.

Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont déçu lundi soir contre l'Irlande du Nord (3-1), Didier Deschamps pourrait être poussé à choisir entre ses deux attaquants. Cependant, si cela se produisait, ce serait peine perdu pour le joueur du PSG face à son capitaine comme le souligne le journaliste de France Football Dave Appadoo.

«On sait très bien que Mbappé ne va pas sortir» « Dembélé dans le même rôle qu'au PSG ? Didier Deschamps n'est pas parti pour ça. Je pense que la réflexion la plus concrète c'est : Avec Mbappé numéro 9 dans cette équipe de France, où est-ce que tu mets Dembélé pour que ce soit pertinent ? Aujourd'hui, tu ne le mets pas. On sait très bien que Mbappé ne va pas sortir. Aujourd'hui, Dembélé est moins pertinent que Cherki par exemple dans ce système. Je pense que dans la tête de Deschamps, s'il y en a un des deux qui est le plus inamovible, c'est Mbappé », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.