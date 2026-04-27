Le PSG plutôt que le Bayern Munich : Les coulisses du transfert de Désiré Doué dévoilées

Alexis Brunet

À l’été 2024, Désiré Doué avait l’embarras du choix pour son avenir. Le milieu offensif était courtisé par deux géants européens : le Bayern Munich et le PSG. Finalement, le Français a décidé de rejoindre le club de la capitale et Karl-Heinz Rummenigge a révélé pourquoi il n’avait pas réussi à attirer l’ancien joueur du Stade Rennais.

50M€ sans les bonus. C’est la somme qui avait été déboursée par le PSG à l’été 2024 pour signer le grand espoir Désiré Doué. Un investissement conséquent mais rentable car quelques mois plus tard, le milieu offensif est devenu international français et il a également inscrit un doublé en finale de Ligue des champions. Excusez du peu.

Rummenigge on Désiré Doué: "We would have loved to sign him; he would have been a great fit for us. But he chose Paris because he wanted to stay in France. We'll inevitably miss out on some players in the future because other clubs might be offering more money. That's something… pic.twitter.com/LyFEZVCFMr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2026

« Nous aurions adoré le signer » A la veille du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a été interrogé au sujet de Désiré Doué, qui était également pisté par le club allemand lors du mercato estival 2024. Auprès du journaliste Julian Buhl, le dirigeant bavarois a révélé pourquoi le champion d’Allemagne avait loupé le transfert de l’ancien Rennais. « Nous aurions adoré le signer ; il aurait été un excellent choix pour nous. Mais il a choisi Paris parce qu’il voulait rester en France. Nous manquerons inévitablement de certains joueurs à l’avenir parce que d’autres clubs pourraient offrir plus d’argent. C’est quelque chose que nous devons accepter ; c’est une partie du métier. Comme vous pouvez le voir, à la fois Paris et nous nous en sortons très bien avec cela. »