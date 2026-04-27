Le PSG plutôt que le Bayern Munich : Les coulisses du transfert de Désiré Doué dévoilées

À l’été 2024, Désiré Doué avait l’embarras du choix pour son avenir. Le milieu offensif était courtisé par deux géants européens : le Bayern Munich et le PSG. Finalement, le Français a décidé de rejoindre le club de la capitale et Karl-Heinz Rummenigge a révélé pourquoi il n’avait pas réussi à attirer l’ancien joueur du Stade Rennais.
50M€ sans les bonus. C’est la somme qui avait été déboursée par le PSG à l’été 2024 pour signer le grand espoir Désiré Doué. Un investissement conséquent mais rentable car quelques mois plus tard, le milieu offensif est devenu international français et il a également inscrit un doublé en finale de Ligue des champions. Excusez du peu.
« Nous aurions adoré le signer »
A la veille du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a été interrogé au sujet de Désiré Doué, qui était également pisté par le club allemand lors du mercato estival 2024. Auprès du journaliste Julian Buhl, le dirigeant bavarois a révélé pourquoi le champion d’Allemagne avait loupé le transfert de l’ancien Rennais. « Nous aurions adoré le signer ; il aurait été un excellent choix pour nous. Mais il a choisi Paris parce qu’il voulait rester en France. Nous manquerons inévitablement de certains joueurs à l’avenir parce que d’autres clubs pourraient offrir plus d’argent. C’est quelque chose que nous devons accepter ; c’est une partie du métier. Comme vous pouvez le voir, à la fois Paris et nous nous en sortons très bien avec cela. »
« Non, quiconque dit cela raconte des contes de fées »
Alors que certaines sources ont indiqué que Désiré Doué n’avait pas rejoint le Bayern Munich en raison d’un veto du conseil de surveillance, Karl-Heinz Rummenigge a tenu à démentir ces rumeurs. « Non, quiconque dit cela raconte des contes de fées. Le joueur aurait été un bon choix pour nous en termes de rapport qualité-prix, compte tenu du montant du transfert et du salaire. » Reste à voir si le joueur du PSG brillera mardi soir face à l’un de ses anciens prétendants.