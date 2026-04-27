Paul Seixas : Même Tadej Pogacar n'a jamais vu ça !

Grand favori de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar s'est imposé ce dimanche. Mais voilà que le Slovène a longtemps été suivi par Paul Seixas, le Français ayant finalement craqué à quelques kilomètres de l'arrivée. A 19 ans, le jeune coureur de la Décathlon CMA CGM a fait une nouvelle fois forte impression. Et même Pogacar a reconnu la performance de Seixas.
Après sa victoire à La Flèche Wallonne, Paul Seixas était très attendu ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Son duel avec Tadej Pogacar faisait saliver d'avance les observateurs et voilà que l'affrontement entre les deux a tenu toutes ses promesses. En effet, seul le Français a réussi à répondre aux attaques du Slovène, avant de finalement craquer à quelques kilomètres de l'arrivée. Pogacar s'est donc envolé vers la victoire de Liège-Bastogne-Liège, Seixas devant lui se contenter de la deuxième place. Mais voilà qu'à 19 ans, sa performance a impressionné tout le monde...
« Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui »
A l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, même Tadej Pogacar a reconnu n'avoir pas vu aussi fort que Paul Seixas. Rapporté par L'Equipe, le vainqueur de l'édition 2026 a fait savoir : « Surpris que Seixas soit capable de me suivre ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».
« Voir Paul à un niveau si haut à 19 ans, cela donne de la motivation »
A propos de cette concurrence de Paul Seixas, Tadej Pogacar a par ailleurs reconnu : « Avoir quelqu'un qui me pousse de la sorte est une motivation supplémentaire ? Je pense que oui. Voir Paul à un niveau si haut à 19 ans, cela donne de la motivation à tout le monde pour continuer à progresser. Il a 19 ans, et normalement, ton corps est à son meilleur entre 26 ans et 29-30 ans. Moi, je ne vais pas rajeunir. Nous allons continuer à travailler dur, nous battre dans les années futures pour gagner autant que possible jusqu'à ce qu'il détruise tout le monde (rires) ! ».