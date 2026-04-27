Paul Seixas : Même Tadej Pogacar n'a jamais vu ça !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand favori de Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar s'est imposé ce dimanche. Mais voilà que le Slovène a longtemps été suivi par Paul Seixas, le Français ayant finalement craqué à quelques kilomètres de l'arrivée. A 19 ans, le jeune coureur de la Décathlon CMA CGM a fait une nouvelle fois forte impression. Et même Pogacar a reconnu la performance de Seixas.

Après sa victoire à La Flèche Wallonne, Paul Seixas était très attendu ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Son duel avec Tadej Pogacar faisait saliver d'avance les observateurs et voilà que l'affrontement entre les deux a tenu toutes ses promesses. En effet, seul le Français a réussi à répondre aux attaques du Slovène, avant de finalement craquer à quelques kilomètres de l'arrivée. Pogacar s'est donc envolé vers la victoire de Liège-Bastogne-Liège, Seixas devant lui se contenter de la deuxième place. Mais voilà qu'à 19 ans, sa performance a impressionné tout le monde...

Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer» https://t.co/fZ34QBKUcX — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui » A l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, même Tadej Pogacar a reconnu n'avoir pas vu aussi fort que Paul Seixas. Rapporté par L'Equipe, le vainqueur de l'édition 2026 a fait savoir : « Surpris que Seixas soit capable de me suivre ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».