Rugby - Top 14 : Antoine Dupont n’a rien pu faire, la «sale soirée» vécue par le Stade Toulousain

Axel Cornic

On l’annonçait à nouveau titulaire après son passage par le banc lors du derby face au Castres Olympique, mais finalement Antoine Dupont était encore remplaçant pour la réception de Clermont. Et son entrée en jeu n’a pas été flamboyante, puisque le demi de mêlée de 29 n’a pas pu empêcher la défaite surprise du Stade Toulousain, à domicile (24-27).

C’est assez rare pour le souligner. Quelques semaines après l’élimination de la Champions Cup, le Stade Toulousain a chuté à domicile. Ce n’était pas arrivé depuis quasiment un an, c’est dire l’exploit réalisé par Christophe Urios et les joueurs de Clermont, qui font l’une des très belles opérations de cette 31e journée de Top 14.

Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain ! https://t.co/voArL5kIBv — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« On n’arrive pas à les punir et surtout, on perd cinq ballons à cinq mètres de la ligne » Tout le monde pensait que l’entrée en jeu d’Antoine Dupont à la mi-temps allait changer les choses, mais comme la plupart de ses coéquipiers, il est passé totalement à côté de son match. « Il y a eu pas mal de fautes. On n’arrive pas à les punir et surtout, on perd cinq ballons à cinq mètres de la ligne. C’est rédhibitoire à ce niveau-là. La preuve, c’est qu’on a encore une balle de match à la fin. Mais franchement, quand on regarde l’énergie du côté de Clermont, leur capacité à s’accrocher, et nous, notre incapacité à produire et à marquer, il n’y a pas photo » a expliqué le manager Ugo Mola, lors de la conférence de presse d’après-match.