Rugby - Top 14 : Antoine Dupont n’a rien pu faire, la «sale soirée» vécue par le Stade Toulousain

On l’annonçait à nouveau titulaire après son passage par le banc lors du derby face au Castres Olympique, mais finalement Antoine Dupont était encore remplaçant pour la réception de Clermont. Et son entrée en jeu n’a pas été flamboyante, puisque le demi de mêlée de 29 n’a pas pu empêcher la défaite surprise du Stade Toulousain, à domicile (24-27).
C’est assez rare pour le souligner. Quelques semaines après l’élimination de la Champions Cup, le Stade Toulousain a chuté à domicile. Ce n’était pas arrivé depuis quasiment un an, c’est dire l’exploit réalisé par Christophe Urios et les joueurs de Clermont, qui font l’une des très belles opérations de cette 31e journée de Top 14.
« On n’arrive pas à les punir et surtout, on perd cinq ballons à cinq mètres de la ligne »
Tout le monde pensait que l’entrée en jeu d’Antoine Dupont à la mi-temps allait changer les choses, mais comme la plupart de ses coéquipiers, il est passé totalement à côté de son match. « Il y a eu pas mal de fautes. On n’arrive pas à les punir et surtout, on perd cinq ballons à cinq mètres de la ligne. C’est rédhibitoire à ce niveau-là. La preuve, c’est qu’on a encore une balle de match à la fin. Mais franchement, quand on regarde l’énergie du côté de Clermont, leur capacité à s’accrocher, et nous, notre incapacité à produire et à marquer, il n’y a pas photo » a expliqué le manager Ugo Mola, lors de la conférence de presse d’après-match.
« Après, c’est un peu la débandade »
« C’est une très bonne piqûre… même plus qu’une piqûre de rappel. On va prendre le temps de l’analyser pour revenir dans un autre état d’esprit. Après, c’est un peu la débandade » a poursuivi le boss du Stade Toulousain, qui va désormais devoir remobiliser les siens en cette fin de saison. « Chacun fait la sienne, des fautes, des ballons perdus, des ballons même pas attrapés pour certains. À la fin, je ne sais même pas combien on est en turnovers, mais c’est énorme. Donc oui, c’est une sale soirée. On voulait que ce soit une fête pour nos supporters, assurer notre qualification et au final, on perd à domicile ».