Transfert de Marquinhos : Le PSG donne une réponse pour cet été !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au PSG. Agé de 31 ans, le capitaine de Luis Enrique pourrait se lancer un tout nouveau défi pour la fin de sa carrière. Sondés, le PSG et le clan Marquinhos ont affirmé que toutes les options étaient sur la table.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Rome, Marquinhos a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre à hauteur de 31,4M€ lors de l'été 2013. Une proposition qui a fait mouche auprès des Giallorossi.

Mercato - PSG : Kolo Muani à la place de Kane, un transfert influencé par Mbappé ? https://t.co/cDIXM7CQu3 — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

PSG : Marquinhos va prendre le temps de réfléchir à son avenir Arrivé il y a presque 13 années au PSG, Marquinhos pourrait faire ses valises durant la prochaine fenêtre de transferts. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, le capitaine de Luis Enrique pourrait prendre le large cet été, et se laisser tenter par une toute nouvelle aventure. Agé de 31 ans, Marquinhos pourrait ainsi parapher un ultime contrat bien juteux à l'étranger pour finir sa carrière. D'ailleurs, à en croire L'Equipe, le défenseur central brésilien serait sollicité par l'Arabie Saoudite. Mais quelle est sa position à l'heure actuelle ?