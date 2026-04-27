Transfert de Marquinhos : Le PSG donne une réponse pour cet été !

En fin de contrat le 30 juin 2028, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au PSG. Agé de 31 ans, le capitaine de Luis Enrique pourrait se lancer un tout nouveau défi pour la fin de sa carrière. Sondés, le PSG et le clan Marquinhos ont affirmé que toutes les options étaient sur la table.
Etincelant sous les couleurs de l'AS Rome, Marquinhos a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre à hauteur de 31,4M€ lors de l'été 2013. Une proposition qui a fait mouche auprès des Giallorossi.
PSG : Marquinhos va prendre le temps de réfléchir à son avenir
Arrivé il y a presque 13 années au PSG, Marquinhos pourrait faire ses valises durant la prochaine fenêtre de transferts. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, le capitaine de Luis Enrique pourrait prendre le large cet été, et se laisser tenter par une toute nouvelle aventure. Agé de 31 ans, Marquinhos pourrait ainsi parapher un ultime contrat bien juteux à l'étranger pour finir sa carrière. D'ailleurs, à en croire L'Equipe, le défenseur central brésilien serait sollicité par l'Arabie Saoudite. Mais quelle est sa position à l'heure actuelle ?
PSG : Toutes les options sont ouvertes pour Marquinhos
A en croire L'Equipe, Marquinhos se « donne toujours du temps en fin de saison pour dresser un bilan global ». D'après ses proches, toutes les hypothèses seront sur la table pour l'international brésilien. Même son de cloche du côté du PSG, qui précise que, compte tenu du statut de Marquinhos, toute les options sont ouvertes. Reste à savoir si le numéro 5 de Nasser Al-Khelaïfi sera finalement à Paris la saison prochaine, ou s'il se lancera dans un nouveau projet ailleurs. En attendant, Marquinhos va tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée avec le PSG. L'écurie rouge et bleu ayant rendez-vous avec le Bayern en demi-finale.