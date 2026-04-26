«Marquinhos est une personne incroyable» : Un joueur du PSG est tombé sous le charme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Marquinhos, l'histoire d'amour a débuté lorsque le Brésilien était seulement âgé de 19 ans en 2013. Depuis, le joueur est devenu incontournable puis capitaine de l'équipe en 2020. Quatre ans plus tard, Willian Pacho a débarqué de l'Eintracht Francfort et a, immédiatement, été pris sous l'aile de Marquinhos. Ce qui a marqué le principal concerné.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais proche d'entrer dans l'histoire de la Ligue des champions. Après avoir écrit la sienne en raflant sa première C1 la saison dernière, les hommes de Luis Enrique sont en course pour faire le back-to-back. En cas d'élimination du Bayern Munich pendant les demi-finales de la compétition, le PSG aura rendez-vous avec son destin le 30 mai prochain à Budapest.

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À deux jours de #PSGFCB en demi-finale aller de Ligue des champions, Willian Pacho se projette sur la rencontre qui attend nos Parisiens au Parc des Princes.#UCL pic.twitter.com/C1lKkG9Woc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2026

«Je crois que je l'ai dit dès mon arrivée. J'ai toujours eu ce soutien, principalement de sa part» Le groupe parisien entraîné par Luis Enrique est une fois de plus parvenu à se hisser dans le dernier carré de la Ligue des champions avec son capitaine Marquinhos. Le Brésilien a d'ailleurs reçu les éloges de celui avec qui il forme une charnière centrale de choc en C1 depuis l'été 2024 : Willian Pacho. « Marqui est une personne incroyable. Je crois que je l'ai dit dès mon arrivée. J'ai toujours eu ce soutien, principalement de sa part, dès mon premier jour, ainsi que cette confiance. C'est quelqu'un de grand sur le plan humain. Il est aussi très prompt à vous dire les choses... il ne se retient pas ! ».