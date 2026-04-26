Le jour où les supporters ont tout fait basculer : Willian Pacho était sous le choc, le PSG gagnera la Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'héritage de Luis Enrique au PSG aurait pu être différent si ses joueurs n'étaient pas parvenus à inverser la tendance contre Liverpool pendant les 1/8èmes de finale de la dernière campagne de Ligue des champions. La défaite contre les Reds a permis à Willian Pacho de se rendre compte d'une chose sur l'implication sans faille des supporters du PSG. Une aide précieuse pour le groupe qui a été sacré champion d'Europe et qui se trouve en course pour faire le back-to-back.

Le 5 mars 2025, le PSG avait presque réalisé le match parfait. Des occasions à foison et une maîtrise de la rencontre face à l'équipe qui avait terminé à la première place de la saison régulière de Ligue des champions. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique concédaient un but en toute fin de rencontre d'Harvey Elliott. Score final : 1 but à 0 pour Liverpool pour ce 1/8ème de finale aller de C1.

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À deux jours de #PSGFCB en demi-finale aller de Ligue des champions, Willian Pacho se projette sur la rencontre qui attend nos Parisiens au Parc des Princes.#UCL pic.twitter.com/C1lKkG9Woc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2026

«Contre Liverpool, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d'y croire encore plus» Et alors que les joueurs auraient pu sortir dans un silence de cathédrale de la pelouse du Parc des princes, les supporters du PSG chantaient à tue-tête malgré la défaite. Une image qui est restée gravée dans la mémoire de Willian Pacho même un an plus tard. « Ta cote de popularité est très élevée chez les supporters… Comment l'expliques-tu ? Oui ! Lorsque je suis arrivé à Paris, dès le premier jour, j'ai ressenti ce soutien de leur part, toujours de manière très positive. Par exemple, lors du match au Parc contre Liverpool l'année dernière, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d'y croire encore plus ».