Le jour où les supporters ont tout fait basculer : Willian Pacho était sous le choc, le PSG gagnera la Ligue des champions !

L'héritage de Luis Enrique au PSG aurait pu être différent si ses joueurs n'étaient pas parvenus à inverser la tendance contre Liverpool pendant les 1/8èmes de finale de la dernière campagne de Ligue des champions. La défaite contre les Reds a permis à Willian Pacho de se rendre compte d'une chose sur l'implication sans faille des supporters du PSG. Une aide précieuse pour le groupe qui a été sacré champion d'Europe et qui se trouve en course pour faire le back-to-back.
Le 5 mars 2025, le PSG avait presque réalisé le match parfait. Des occasions à foison et une maîtrise de la rencontre face à l'équipe qui avait terminé à la première place de la saison régulière de Ligue des champions. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique concédaient un but en toute fin de rencontre d'Harvey Elliott. Score final : 1 but à 0 pour Liverpool pour ce 1/8ème de finale aller de C1.
«Contre Liverpool, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d'y croire encore plus»
Et alors que les joueurs auraient pu sortir dans un silence de cathédrale de la pelouse du Parc des princes, les supporters du PSG chantaient à tue-tête malgré la défaite. Une image qui est restée gravée dans la mémoire de Willian Pacho même un an plus tard. « Ta cote de popularité est très élevée chez les supporters… Comment l'expliques-tu ? Oui ! Lorsque je suis arrivé à Paris, dès le premier jour, j'ai ressenti ce soutien de leur part, toujours de manière très positive. Par exemple, lors du match au Parc contre Liverpool l'année dernière, lorsque nous sommes sortis et que nous avons vu tout le monde chanter, je pense que cela nous a permis d'y croire encore plus ».
«Parfois, au milieu du match, vous entendez comment ils chantent, crient… Cela vous remplit d'une plus grande émotion, d'une plus grande motivation»
Pendant un entretien avec PSG TV avant la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir au Parc des princes, Willian Pacho a reconnu que le soutien constant des supporters du Paris Saint-Germain au stade est un véritable moteur pour l'équipe de Luis Enrique. Dans les bons comme dans les mauvais moments. « Leur soutien sera très important, parce qu'ils ont toujours cette envie et cette façon de nous pousser. Je pense que c'est très important pour nous parce que parfois, au milieu du match, vous entendez comment ils chantent, crient… Cela vous remplit d'une plus grande émotion, d'une plus grande motivation, pour pouvoir donner tout ce que vous avez ».
Le PSG a raflé la première Ligue des champions de son histoire en mai dernier et se trouve à deux matchs d'une éventuelle nouvelle finale en cas de victoire face au Bayern Munich lors de cette double confrontation. Le décor est planté.