Elye Wahi : La révélation sur sa réponse aux provocations de l'OM

Axel Cornic

Recruté en aout 2024, Elye Wahi semblait avoir tout pour devenir la nouvelle star de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Finalement, l’aventure n’a duré que quelques mois pour lui, mais ce dimanche, il a pu se rappeler au bon souvenir de ses anciens coéquipier en marquant le but du match nul pour l’OGC Nice (1-1).

Il y avait forcément quelque chose de spécial. L’échec marseillais ne semble pas encore avoir été digéré par Elye Wahi, qui a dû passer par Francfort avant de se relancer à l’OGC Nice. Mais son but de ce dimanche pourrait bien l’aider à tourner la page, puisqu’il a un peu bouclé la boucle... pour le plus grand malheur de l’OM.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Je n'allais pas le sortir avant son but ! » Elye Wahi a en effet été le bourreau de Marseille lors de la 31e journée de Ligue 1, arrachant un nul inespéré en fin de match. Et son coach à l’OGC Nice semblait croire en sa volonté de rédemption face à son ancien club de l’OM. « Je n'avais pas besoin de le motiver, mais j'avais besoin de le calmer à la pause parce qu'il avait été chahuté. Je lui ai dit que la meilleure réponse était de marquer en deuxième mi-temps, il l'a fait de belle façon. Je n'allais pas le sortir avant son but ! » a déclaré Claude Puel, lors de la conférence de presse d’après-match.