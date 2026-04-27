Elye Wahi : La révélation sur sa réponse aux provocations de l'OM

Recruté en aout 2024, Elye Wahi semblait avoir tout pour devenir la nouvelle star de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Finalement, l’aventure n’a duré que quelques mois pour lui, mais ce dimanche, il a pu se rappeler au bon souvenir de ses anciens coéquipier en marquant le but du match nul pour l’OGC Nice (1-1).
Il y avait forcément quelque chose de spécial. L’échec marseillais ne semble pas encore avoir été digéré par Elye Wahi, qui a dû passer par Francfort avant de se relancer à l’OGC Nice. Mais son but de ce dimanche pourrait bien l’aider à tourner la page, puisqu’il a un peu bouclé la boucle... pour le plus grand malheur de l’OM.
« Je n'allais pas le sortir avant son but ! »
Elye Wahi a en effet été le bourreau de Marseille lors de la 31e journée de Ligue 1, arrachant un nul inespéré en fin de match. Et son coach à l’OGC Nice semblait croire en sa volonté de rédemption face à son ancien club de l’OM. « Je n'avais pas besoin de le motiver, mais j'avais besoin de le calmer à la pause parce qu'il avait été chahuté. Je lui ai dit que la meilleure réponse était de marquer en deuxième mi-temps, il l'a fait de belle façon. Je n'allais pas le sortir avant son but ! » a déclaré Claude Puel, lors de la conférence de presse d’après-match.
« Voir mon équipe réagir dans l'adversité pour aller chercher l'égalisation, c'est très bien »
« Ce n'est pas une victoire, c'est un point important dans notre fin de saison. La semaine n'est pas trop mal, même si c'est toujours mieux de prendre les trois points » a poursuivi le coach de l’OGC Nice. « Mais il y avait beaucoup de fatigue chez mes joueurs. On n'a pas eu assez de qualité pour faire des choses intéressantes avec le ballon. C'était mieux en deuxième période. Voir mon équipe réagir dans l'adversité pour aller chercher l'égalisation, c'est très bien. Bravo à mes joueurs, qui ont fait preuve d'abnégation et de solidarité à Lille, à Strasbourg et à Marseille. Globalement, on a très bien répondu ».