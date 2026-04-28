Cyclisme : « Il est trop tôt pour enterrer Julian », les mots forts de Marion Rousse sur Alaphilippe

Alexandre Higounet

Perturbé et affaibli par un syndrome viral persistant, Julian Alaphilippe est fantomatique depuis le Tour du Pays Basque, abandonnant à la Flèche Wallonne et non partant à Liège Bastogne Liège. Passé au travers des classiques ardennaises, son grand objectif de la première partie de saison, le Français apparaît au creux de la vague. Interrogé par le Het Laatste Nieuws, Marion Rousse est montée en défense au sujet de son compagnon.

Nettement affaibli par un syndrome viral persistant, Julian Alaphilippe n'est que l'ombre de lui-même depuis quelques semaines. Alors que le double champion du monde tricolore misait beaucoup sur de grandes prestations à l'occasion des classiques ardennaises, son coeur de métier, il n'a pas été en mesure d'y défendre ses chances, ni même d'exister, abandonnant rapidement à l'Amstel et à la Flèche Wallonne, et ne prenant même pas le départ de Liège Bastogne Liège.

« Julian a besoin d’une pause pour retrouver des sensations » Une mauvaise passe, qui - quand bien même elle s'explique d'un point de vue médical - n'a pas manqué de mettre sur le devant de la scène l'hypothèse d'un déclin irrémédiable du champion français, aujourd'hui âgé de 34 ans. A l'occasion d'un entretien accordé au média Het Laatste Nieuws, Marion Rousse, ancienne championne de France, directrice du Tour de France féminin et compagne de Julian Alaphilippe, est montée en défense sur son cas.