Cyclisme : Seixas au Tour de France ? Pogacar a tranché !

Alexandre Higounet

C'est théoriquement cette semaine que l'équipe Décathlon CMA CGM doit officiellement trancher, avec le principal intéressé, la question de la participation de Paul Seixas au Tour de France. Alors que le débat fait rage en France sur le sujet, Tadej Pogacar l'a lui carrément tranché au sortir de Liège Bastogne Liège...

Au sortir de Liège Bastogne Liège, où il été le seul en mesure de tenir la roue de Tadej Pogacar au moment de sa grande offensive de la cote de la Redoute, ce qu'aucun coureur n'était parvenu à faire à ce jour, Paul Seixas a une nouvelle fois marqué les esprits, à commencer par celui de Pogacar lui-même, qui avouait avoir été impressionné à l'arrivée.

« Chapeau à Paul. Il a fait une super course » Le double champion du monde slovène a ainsi déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe : « Ai-je été surpris du niveau Seixas ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».