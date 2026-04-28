Mercato - PSG : Kvaratskhelia à Arsenal ? Fabrizio Romano annonce le verdict !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale chercherait déjà à se renforcer. Mais dans le même temps, certains joueurs attisent l’intérêt de quelques équipes. C’est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui serait dans le viseur d’Arsenal. Fabrizio Romano a toutefois annoncé le verdict concernant l’issue du dossier.

Le PSG risque de vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts pour offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique. Mais dans le même temps, certains joueurs parisiens intéresseraient d’autres équipes. Par exemple, Khvicha Kvaratskhelia serait dans le viseur d’Arsenal. Les Gunners considéreraient l’international géorgien comme un renfort de choix. Mais le PSG ne serait clairement pas vendeur à en croire Fabrizio Romano.

Mercato - Transfert à 100M€ : Le PSG plombé par le Bayern Munich ? https://t.co/Xn46o11iZ0 — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«Kvaratskhelia est très heureux au PSG» « Sur Kvaratskhelia, on a eu des rumeurs de clubs de Premier League comme Arsenal. Je vous ai toujours dit que Kvaratskhelia venait d’arriver au PSG, il y a un peu plus d’un an. Il a juste passé 15 mois au PSG et il est très heureux. [...] Kvaratskhelia est très heureux au PSG et ne devrait donc pas quitter le club cet été. Le PSG ne veut pas négocier un transfert non plus » a confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.