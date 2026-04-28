Cyclisme : Après Liège, nouvelle passe d'armes entre Pogacar et Seixas...

Alexandre Higounet

Après leur duel XXL sur Liège Bastogne Liège, et notamment à l'occasion d'une ascension de la cote de la Redoute qui entrera dans la légende, Tadej Pogacar et Paul Seixas se sont retrouvés sur Strava, pour commenter le record d'ascension de la bosse. L'occasion d'une nouvelle petite passe d'arme sympathique entre les deux champions...

Dimanche, leur passe d'armes dans la cote de la Redoute dans le final de Liège Bastogne Liège restera assurément dans la légende, tant la violence de l'offensive de Tadej Pogacar a estomaqué le monde du cyclisme, et tant la résistance de Paul Seixas, le seul coureur a être jamais parvenu à tenir ici la roue du Slovène, a marqué les esprits.

Ils poursuivent leur échange sur Strava Après la course, Tadej Pogacar ne s'y était pas trompé : « Ai-je été surpris du niveau Seixas ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».