Fan du PSG, Laure Boulleau a trouvé mieux qu’une deuxième Ligue des champions !

Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau espère logiquement voir le club de la capitale triompher une deuxième année de suite en Ligue des champions. Mais à choisir, celle qui a porté le maillot de l’équipe de France préférerait voir la bande à Didier Deschamps triompher en Amérique du Nord dans trois mois.
Pour la troisième année consécutive, le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions et s’apprête à affronter du lourd avec le Bayern Munich, qui ne compte que deux défaites toutes compétitions confondues. Comme pour chaque rencontre européenne du club parisien, Laure Boulleau sera sur le plateau du Canal Champions Club pour analyser la rencontre avec Hervé Mathoux ou encore David Ginola. Passée par le PSG, l’ancienne internationale française reste une grande supportrice des Rouge et Bleu et espère un nouveau sacre en Ligue des champions. Cependant, si elle devait choisir, Laure Boulleau privilégierait une autre grande victoire.
« Une Coupe du monde, c’est beaucoup plus rare »
Invitée à choisir entre une deuxième victoire du PSG en Ligue des champions et un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde, Laure Boulleau a tranché. « Je dirais plutôt troisième Coupe du monde pour les Bleus. La Coupe du monde déjà, c’est tous les quatre ans, c’est beaucoup plus rare. Et puis la Coupe du monde, ça a un côté universel, confie-t-elle auprès de L’Équipe. J’ai eu la chance d’être à la finale en 2018, et la finale de 1998, c’est ce qui m’a donné envie de jouer au foot. Donc, c’est quand même un peu plus puissant chez moi, ce côté de l’équipe de France. Et j’espère qu’on vivra ces émotions cet été ».
« En 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux »
L’été dernier, Laure Boulleau s’était déjà prononcée sur sa belle histoire avec les Bleus. « Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux », confiait-elle l’été dernier au micro d’Europe 1. Comme des millions de français, la consultante de Canal+ s’était prise d’affection pour la bande à Aimé Jacquet : « Zizou est mon idole de toujours, avec Bixente (Lizarazu), parce que je sentais que l’on avait des valeurs communes. J’ai senti que je pouvais m’identifier à lui »