Fan du PSG, Laure Boulleau a trouvé mieux qu’une deuxième Ligue des champions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau espère logiquement voir le club de la capitale triompher une deuxième année de suite en Ligue des champions. Mais à choisir, celle qui a porté le maillot de l’équipe de France préférerait voir la bande à Didier Deschamps triompher en Amérique du Nord dans trois mois.

Pour la troisième année consécutive, le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions et s’apprête à affronter du lourd avec le Bayern Munich, qui ne compte que deux défaites toutes compétitions confondues. Comme pour chaque rencontre européenne du club parisien, Laure Boulleau sera sur le plateau du Canal Champions Club pour analyser la rencontre avec Hervé Mathoux ou encore David Ginola. Passée par le PSG, l’ancienne internationale française reste une grande supportrice des Rouge et Bleu et espère un nouveau sacre en Ligue des champions. Cependant, si elle devait choisir, Laure Boulleau privilégierait une autre grande victoire.

« Le collectif, je l’aime, mais il m’a fait souffrir aussi »



Réflexion intéressante de @laureboulleau sur la pression émotionnelle au sein d’un groupe de haut niveau, notamment lorsqu’on cherche à éviter les conflits 👇🏼 https://t.co/FCXDr9KtsO pic.twitter.com/zV1cA6upWp — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) April 28, 2026

« Une Coupe du monde, c’est beaucoup plus rare » Invitée à choisir entre une deuxième victoire du PSG en Ligue des champions et un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde, Laure Boulleau a tranché. « Je dirais plutôt troisième Coupe du monde pour les Bleus. La Coupe du monde déjà, c’est tous les quatre ans, c’est beaucoup plus rare. Et puis la Coupe du monde, ça a un côté universel, confie-t-elle auprès de L’Équipe. J’ai eu la chance d’être à la finale en 2018, et la finale de 1998, c’est ce qui m’a donné envie de jouer au foot. Donc, c’est quand même un peu plus puissant chez moi, ce côté de l’équipe de France. Et j’espère qu’on vivra ces émotions cet été ».