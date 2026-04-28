Stade Toulousain - Antoine Dupont critiqué : Le coup de gueule lâché par Vincent Clerc

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Dupont a beau être considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs du monde si ce n’est le meilleur, il n’échappe pas aux critiques en ce moment. Le demi de mêlée du Stade Toulousain connait un sérieux coup de moins bien et il n’est pas épargné. Mais voilà que certains n’ont pas hésité à monter au créneau pour dénoncer ce traitement infligé à Dupont.

Après une longue absence suite à sa blessure au genou, Antoine Dupont avait signé un grand retour à la compétition avec le Stade Toulousain. Mais voilà que depuis plusieurs semaines maintenant, le demi de mêlée français semble subir un sérieux contrecoup étant l’autant de performances décevantes. Dupont n’est alors pas épargné, étant ciblé par de nombreuses critiques. Mais est-ce juste de le traiter de cette manière ? Ancien du Stade Toulousain et du XV de France, Vincent Clerc ne pense pas.

Le Stade Toulousain commet encore la même erreur... même avec Antoine Dupont ! https://t.co/v1HsZRPjRm — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Les gens sont un peu excessifs » Pour La Dépêche, Vincent Clerc a ainsi réagi aux critiques dont est victime Antoine Dupont. C’est ainsi qu’il a dit du demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France : « C’est toujours pareil, on fait toujours ressortir les performances individuelles quand le collectif va moins bien. Aujourd’hui il y a eu quelques contre-performances du Stade et du coup on va stigmatiser des joueurs. Les gens sont un peu excessifs. De toute façon, il n’a de compte à rendre à personne à part à lui-même, à son staff et à ses coéquipiers. Le reste ce sont des discussions de comptoir ».