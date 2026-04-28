Top 14 : «Il a été impressionnant», le joueur qui a bluffé Christophe Urios contre le Stade toulousain !

Ce dimanche, l’ASM Clermont Auvergne a réalisé un gros coup en Top 14. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse du Stade toulousain (24-27). Christophe Urios a d’ailleurs avoué qu’un joueur en particulier l’avait impressionné face à l’équipe d’Antoine Dupont. Et le coach de 60 ans n’a pas manqué de dévoiler son identité.
L’ASM Clermont Auvergne a frappé un gros coup en Top 14 ce dimanche. Toujours en quête d’une place qualificative pour les phases finales, les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse du Stade toulousain d’Antoine Dupont (24-27). Christophe Urios a même avoué avoir été bluffé par l’un de ses joueurs : Nohem Ez Zahouany. Le pilier de 19 ans est entré en jeu et a répondu aux attentes placées en lui.
«Les entrants ont été très bons»
« On est en train de retrouver des leaders forts, qui s’imposent et qui sont écoutés, même s’ils sont jeunes. On remet de la structure, et ce match le confirme. Ces matchs-là, vous ne les gagnez pas à 15. Vous les gagnez à 23, à 28, avec tout le groupe. Les entrants ont été très bons. Je pense notamment à Nohem (Ez Zahouany) qui a été impressionnant pour un jeune qui n’était même pas prévu. Il nous a bluffés » a d’ailleurs expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.
Grande première pour Christophe Urios contre le Stade toulousain
Ce succès contre le Stade toulousain est d’ailleurs une première pour Christophe Urios. Avant ce dimanche, le coach de 60 ans n’avait jamais gagné contre les Rouge-et-Noir avec l’ASM Clermont Auvergne. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu. Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux. À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout » avait alors confié Christophe Urios à la sortie de la rencontre