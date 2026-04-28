Top 14 : «Il a été impressionnant», le joueur qui a bluffé Christophe Urios contre le Stade toulousain !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l’ASM Clermont Auvergne a réalisé un gros coup en Top 14. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse du Stade toulousain (24-27). Christophe Urios a d’ailleurs avoué qu’un joueur en particulier l’avait impressionné face à l’équipe d’Antoine Dupont. Et le coach de 60 ans n’a pas manqué de dévoiler son identité.

L’ASM Clermont Auvergne a frappé un gros coup en Top 14 ce dimanche. Toujours en quête d’une place qualificative pour les phases finales, les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse du Stade toulousain d’Antoine Dupont (24-27). Christophe Urios a même avoué avoir été bluffé par l’un de ses joueurs : Nohem Ez Zahouany. Le pilier de 19 ans est entré en jeu et a répondu aux attentes placées en lui.

Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain ! https://t.co/voArL5kIBv — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Les entrants ont été très bons» « On est en train de retrouver des leaders forts, qui s’imposent et qui sont écoutés, même s’ils sont jeunes. On remet de la structure, et ce match le confirme. Ces matchs-là, vous ne les gagnez pas à 15. Vous les gagnez à 23, à 28, avec tout le groupe. Les entrants ont été très bons. Je pense notamment à Nohem (Ez Zahouany) qui a été impressionnant pour un jeune qui n’était même pas prévu. Il nous a bluffés » a d’ailleurs expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.