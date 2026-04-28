«Il faudrait au moins 20M€» : Le PSG sait combien va couter son prochain transfert

Axel Cornic

Toujours au centre des rumeurs de mercato, le Paris Saint-Germain est lié depuis quelques temps à une piste assez surprenante, qui mène au nouveau crack du football russe. Il s’appelle Aleksey Batrakov, évolue au Lokomotiv Moscou et pourrait bien être la dernière trouvaille géniale des Parisiens.

Depuis quelques années, le PSG a montré un certain talent dans la recherche de jeunes talents, comme avec Désiré Doué, Joao Neves ou encore Willian Pacho. Mais le prochain pourrait nous étonner, puisque les Parisiens semblent être allés jusqu’en Russie pour trouver la nouvelle perle rare.

Lizarazu révèle son «chouchou» au PSG, il est «très talentueux» https://t.co/PyzU5n7OMg — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Batrakov, la nouvelle star du football russe Plusieurs sources ont en effet parlé d’un intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov, milieu offensif de 20 ans qui évolue actuellement au Lokomotiv Moscou. Des émissaires du club parisien auraient notamment assisté au match du 22 avril dernier, contre le Zénith Saint-Pétersbourg (0-0), afin d’observer de plus près son talent. Paris ne semble toutefois pas être le seul club à avoir été attiré par l’international russe aux 3 buts en 10 sélections, puisque ce dernier aurait également la cote en France avec l'AS Monaco, mais également en Espagne avec l'Atlético de Madrid.