Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec seulement quatre victoires en dix matches, et une sixième place en Ligue 1, Habib Beye n’a pas réussi à redresser l’OM. L’entraîneur de 47 ans, nommé en lieu et place de Roberto De Zerbi en février dernier, ne devrait pas poursuivre son aventure phocéenne au terme de la saison selon La Provence.

Son aventure marseillaise ne prend pas le chemin espéré. Déterminé à diriger un jour l’OM après y avoir évolué, Habib Beye n’est pas parvenu à relancer son club de cœur, qui s’éloigne de semaine en semaine d’une qualification en Ligue des champions. Après son nul contre l’OGC Nice au Vélodrome (1-1), l’OM est à quatre points de la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs à trois journées de la fin. Avec l’échec qui se dessine, Habib Beye se rapproche de la sortie.

🚨 Habib Beye 🇸🇳 se dirige vers un départ de l'OM dès la fin de la saison. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/eUIgV3EYKz — MercatOM (@Mercat_OM) April 28, 2026

Habib Beye, déjà la fin ? Selon La Provence, Habib Beye ne devrait pas rester à la tête de l’OM à l’issue de la saison. Durant les négociations pour sa venue dans la cité phocéenne, l’entraîneur de 48 ans avait convenu avec la direction de quitter ses fonctions en cas d'échec dans la course à la Ligue des champions. Ce scénario prend aujourd'hui forme, laissant présager un changement d’entraîneur dès la fin du Championnat.