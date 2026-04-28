Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure !

Avec seulement quatre victoires en dix matches, et une sixième place en Ligue 1, Habib Beye n’a pas réussi à redresser l’OM. L’entraîneur de 47 ans, nommé en lieu et place de Roberto De Zerbi en février dernier, ne devrait pas poursuivre son aventure phocéenne au terme de la saison selon La Provence.
Son aventure marseillaise ne prend pas le chemin espéré. Déterminé à diriger un jour l’OM après y avoir évolué, Habib Beye n’est pas parvenu à relancer son club de cœur, qui s’éloigne de semaine en semaine d’une qualification en Ligue des champions. Après son nul contre l’OGC Nice au Vélodrome (1-1), l’OM est à quatre points de la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs à trois journées de la fin. Avec l’échec qui se dessine, Habib Beye se rapproche de la sortie.
Habib Beye, déjà la fin ?
Selon La Provence, Habib Beye ne devrait pas rester à la tête de l’OM à l’issue de la saison. Durant les négociations pour sa venue dans la cité phocéenne, l’entraîneur de 48 ans avait convenu avec la direction de quitter ses fonctions en cas d'échec dans la course à la Ligue des champions. Ce scénario prend aujourd'hui forme, laissant présager un changement d’entraîneur dès la fin du Championnat.
Un bilan peu glorieux
Nommé sur le banc en février après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye affiche un bilan très mitigé à la tête de l’OM avec quatre défaites en Ligue 1 sur neuf matches, et une élimination en quart de Coupe de France contre Toulouse (2-2, 2 t.a.b. 4). Et ses relations compliquées avec le vestiaire n'arrange. « La plupart des joueurs ne supportent pas le coach », affirmait une source à La Provence après le revers contre Lorient (0-2).
Après le nul contre Nice dimanche, l’entraîneur phocéen restait combatif. « Ne pas se résigner. Il reste neuf points à prendre. Aujourd’hui, on n’a plus notre destin en main, mais tant que rien n’est fini, on ne peut pas baisser la tête, disait-il en conférence de presse. La dynamique n’est pas bonne, c’est évident, mais il faut continuer à travailler et ne rien lâcher. Ce club mérite qu’on reste concentrés jusqu’au bout. Ce soir est difficile à accepter, car il y a eu une réaction après Lorient. On a mis de l’agressivité, récupéré des ballons hauts et créé des situations. Mais on ne maîtrise pas certains détails et on se punit avec ce penalty. »