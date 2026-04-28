OM - Habib Beye a tranché : Bientôt la fin du calvaire pour Ethan Nwaneri ?

Prêté sans option d’achat cet hiver, Ethan Nwaneri est dans une situation délicate à l’OM et doit avoir hâte de retourner à Arsenal, lui qui est resté sur le banc dimanche pour la réception de l’OGC Nice (1-1), malgré plusieurs absences dans le secteur offensif. Un joueur recadré publiquement par Habib Beye, qui ne compte plus du tout sur lui.
Très peu utilisé par Mikel Arteta à Arsenal lors de la première partie de la saison, Ethan Nwaneri a choisi de rejoindre l’OM cet hiver afin de retrouver du temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Peu de temps après son arrivée, l’Anglais âgé de 19 ans a vu l’entraîneur pour lequel il était venu s’en aller, remplacé par Habib Beye, qui ne l’a pas titularisé une seule fois depuis qu’il a succédé au technicien italien.
« Il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien »
Dimanche, pour la réception de l’OGC Nice (1-1), Ethan Nwaneri était une nouvelle fois remplaçant et est même resté sur le banc durant la totalité de la rencontre. L’OM devait pourtant composer avec les absences d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Junior Traoré, tandis que Mason Greenwood ne se sentait pas à 100%. « C’est un joueur de qualité, mais il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien. D’autres joueurs en ont donné bien plus », a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+.
Nwaneri hors des plans de Beye
Comme indiqué par L’Équipe, l’entraîneur de l’OM ne compte plus du tout sur lui pour la fin de saison et même des jeunes issus du centre de formation sont passés devant Ethan Nwaneri dans son esprit. Ce dernier de son côté ne cache pas son mal-être au quotidien. Il a encore un peu moins de trois semaines à tenir avant la fin de son calvaire à Marseille et son retour à Arsenal, où il n’est en revanche pas assuré de rester la saison prochaine.