OM - Habib Beye a tranché : Bientôt la fin du calvaire pour Ethan Nwaneri ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté sans option d’achat cet hiver, Ethan Nwaneri est dans une situation délicate à l’OM et doit avoir hâte de retourner à Arsenal, lui qui est resté sur le banc dimanche pour la réception de l’OGC Nice (1-1), malgré plusieurs absences dans le secteur offensif. Un joueur recadré publiquement par Habib Beye, qui ne compte plus du tout sur lui.

Très peu utilisé par Mikel Arteta à Arsenal lors de la première partie de la saison, Ethan Nwaneri a choisi de rejoindre l’OM cet hiver afin de retrouver du temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Peu de temps après son arrivée, l’Anglais âgé de 19 ans a vu l’entraîneur pour lequel il était venu s’en aller, remplacé par Habib Beye, qui ne l’a pas titularisé une seule fois depuis qu’il a succédé au technicien italien.

Ça a chauffé dans le vestiaire de l’OM : La réponse cash d’Abdelli après les critiques de Beye https://t.co/jNPt54jPmc — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien » Dimanche, pour la réception de l’OGC Nice (1-1), Ethan Nwaneri était une nouvelle fois remplaçant et est même resté sur le banc durant la totalité de la rencontre. L’OM devait pourtant composer avec les absences d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Junior Traoré, tandis que Mason Greenwood ne se sentait pas à 100%. « C’est un joueur de qualité, mais il doit nous en donner beaucoup plus dans son engagement au quotidien. D’autres joueurs en ont donné bien plus », a expliqué Habib Beye au micro de Ligue 1+.