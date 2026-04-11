Mercato - OM : «Il ne restera pas», un «futur top joueur» va quitter Marseille !

Pierrick Levallet

Plutôt actif sur le mercato ces dernières années, l’OM risque encore de vivre une période des transferts animée cet été. Le club phocéen est d’ores et déjà assuré de voir l’un de ses joueurs partir à l’issue de la saison. L’élément en question est pourtant perçu comme un « futur top joueur », que la direction olympienne ne devrait pas réussir à retenir.

Ces dernières années, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Le club phocéen n’a cessé de remodeler son effectif afin qu’il colle au mieux à la vision de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a toutefois été viré et a depuis retrouvé un poste à Tottenham. La formation marseillaise, elle, risque de vivre une nouvelle fenêtre des transferts animée. Les pensionnaires de la Ligue 1 seraient déjà assurée de voir un joueur à fort potentiel partir à l’issue de la saison.

Mercato - OM : Une catastrophe balancée en direct à la radio ? https://t.co/7JUpCT0nJs — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Il y a plusieurs clubs qui restent attentifs à sa situation» « La situation d’Ethan Nwaneri à l’OM est compliquée. Mais il est prêté sans option d’achat, donc il ne restera pas à Marseille. Il reviendra à Arsenal. Mais qu’est-ce qui arrivera pendant la fenêtre des transferts ? Le Borussia Dortmund voulait Ethan Nwaneri pour un transfert permanent il y a un an. À cette époque, Arsenal négociait avec le joueur pour un nouveau contrat, et elles ont été fructueuses. L’intérêt du Borussia Dortmund reste très fort pour Ethan Nwaneri. Il y a plusieurs clubs qui restent attentifs à sa situation » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.