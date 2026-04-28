Paul Seixas contre Tadej Pogacar : «C’est phénoménal», un consultant de RMC n’en revient pas !

Pierrick Levallet

Sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a impressionné son monde. Du haut de ses 19 ans, le coureur natif de Lyon a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar avant de finalement s’incliner à quelques kilomètres de l’arrivée. Mais sur RMC, on pense que l’avenir s’annonce radieux pour le cyclisme français avec Paul Seixas.

Liège-Bastogne-Liège a été la scène d’un affrontement plutôt serré entre Paul Seixas et Tadej Pogacar. À seulement 19 ans, le coureur français a longtemps tenu tête au Slovène, qui s’est finalement imposé à quelques kilomètres de l’arrivée. Le vainqueur du dernier Tour de France avait d'ailleurs été impressionné. Jérôme Pineau estime ainsi que l’avenir s’annonce plutôt radieux pour le cyclisme français au vu du potentiel du natif de Lyon.

Paul Seixas contre Tadej Pogacar : «Il joue la gagne», le scénario qui peut tout changer sur le Tour de France ? https://t.co/f5rfvLbSgd — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Sur le porte-bagage de Tadej Pogacar, il n’y a plus que lui» « Paul Seixas est encore assez loin de Tadej Pogacar, mais il s’en rapproche et l’odeur de Paul Seixas commence à sentir fort chez Tadej Pogacar. Plus ça va, plus le gamin le tient parce que sur le porte-bagage de Tadej Pogacar, il n’y a plus que lui. [...] Oui il y a encore beaucoup, et sur le prochain Tour de France il ne faut pas l’attendre à battre Tadej Pogacar si Paul Seixas y va » a d’abord expliqué le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.